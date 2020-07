Šok v vrstah PSG-ja: Mbappe izgubljen za dvoboj z Iličićevo Atalanto

Kylian Mbappe je poškodbo gležnja staknil v finalu francoskega pokala minuli petek proti St. Etiennu, ko je moštvo Paris Saint Germaina z zadetkom Neymarja v 14. minuti zmagalo z 1:0. V 33. minuti pa je moral francoski reprezentant zaradi bolečin zapustil zelenico.

Po podrobnejših pregledih so ugotovili, da bo moral počivati naslednje tri tedne in bo tako izpustil še finale ligaškega pokala proti Lyonu, ki bo na sporedu v petek, 31. julija, so še sporočili iz vrst serijskega francoskega državnega prvaka.