Šok za Bayern: Thomas Müller si želi odhoda

Novica se je med nemškimi mediji takoj razširila, svojo verzijo pa so ji dodali pri Kickerju. "30-letnik je potrdil, da so poročanja o morebitnem odhodu resnična. Dejal je, da si v prihodnosti ne želi več sedeti na klopi. V kolikor se to ne bo spremenilo, bo o svoji prihodnosti tehtno premislil," so zapisali na nemškem spletnem portalu. Da so poročanja resnična, pa je nato z novim tvitom potrdil tudi že prej omenjeni Falk.