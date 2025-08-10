Šok za Liverpool: Palace po enajstmetrovkah do zgodovinske zmage

Za tradicionalni uvod v novo premierligaško sezono je tudi letos poskrbel angleški superpokalni obračun na Wembleyju. Pomerila sta se Liverpool, aktualni zmagovalec Premier lige, in Crystal Palace, ki je lani po dolgih letih čakanja osvojil FA pokal. Tekmeca sta se po rednem delu razšla z rezultatom 2:2, izvajanje enajstmetrovk pa je pripadlo Londončanom, ki so tako v slabih treh mesecih prišli do druge lovorike v zgodovini kluba.

Liverpool je tekmo sanjsko odprl in že v četrti minuti povedel, ko je svoj prvenec vpisal novinec Hugo Ekitike, za katerega so Redsi odšteli kar 80 milijonov evrov. Asistenco je prispeval Nemec Florian Wirtz, ki je angleške prvake stal kar 125 milijonov evrov.

Hugo Ekitike FOTO: AP icon-expand

Na drugi strani je v 17. minuti Virgil van Dijk nepravilno zaustavljal Ismailo Sarra in glavni sodnik Chris Kavanagh je pokazal na belo piko. Najstrožjo kazen je zanesljivo izvedel Jean-Philippe Mateta. Toda Redsi so ekspresno še drugič povedli, ko se je neposrečeni predložek Jeremieja Frimponga pretvoril v prekrasen zadetek. V drugem polčasu so bili varovanci Arneja Slota neprepričljivi, Londončani pa so iskali novo izenačenje. Pod do Liverpoolove mreže so po nekaj neuspelih poskusih našli v 77. minuti. Tedaj si je napako na sredini igrišča privoščil Cody Gakpo, ki je izgubil žogo, kar je s pomočjo vratnice izkoristil Sarr.

Ismaila Sarr FOTO: AP icon-expand

Senegalski krilni napadalec je z zadetkom podaljšal vprašanje o zmagovalcu superpokala, saj se je tekma po neodločenem rednem delu zavlekla v izvajanje enajstmetrovk.

Liverpool tudi pri enajstmetrovkah neprepričljiv

Kot prvi je strel izvedel prvi zvezdnik obračuna Mohamed Salah, ki je sprožil v slogu današnje dnevne forme - visoko čez gol. Precej bolj hladen je bil Mateta, ki je še drugič z 11 metrov premagal Alissona Beckerja. Po strelu Alexisa Mac Allisterja se je izkazal Dean Henderson, nato pa je pritisku podlegel Eberechi Eze, ki je sprožil prešibak strel, da bi lahko premagal odličnega Brazilca v vratih Liverpoola.

Dean Henderson FOTO: AP icon-expand