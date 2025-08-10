Šok za Liverpool: Palace po enajstmetrovkah do zgodovinske zmage

Liverpool je tekmo sanjsko odprl in že v četrti minuti povedel, ko je svoj prvenec vpisal novinec Hugo Ekitike, za katerega so Redsi odšteli kar 80 milijonov evrov. Asistenco je prispeval Nemec Florian Wirtz, ki je angleške prvake stal kar 125 milijonov evrov.
Na drugi strani je v 17. minuti Virgil van Dijk nepravilno zaustavljal Ismailo Sarra in glavni sodnik Chris Kavanagh je pokazal na belo piko. Najstrožjo kazen je zanesljivo izvedel Jean-Philippe Mateta. Toda Redsi so ekspresno še drugič povedli, ko se je neposrečeni predložek Jeremieja Frimponga pretvoril v prekrasen zadetek.
V drugem polčasu so bili varovanci Arneja Slota neprepričljivi, Londončani pa so iskali novo izenačenje. Pod do Liverpoolove mreže so po nekaj neuspelih poskusih našli v 77. minuti. Tedaj si je napako na sredini igrišča privoščil Cody Gakpo, ki je izgubil žogo, kar je s pomočjo vratnice izkoristil Sarr.
Senegalski krilni napadalec je z zadetkom podaljšal vprašanje o zmagovalcu superpokala, saj se je tekma po neodločenem rednem delu zavlekla v izvajanje enajstmetrovk.
Liverpool tudi pri enajstmetrovkah neprepričljiv
Kot prvi je strel izvedel prvi zvezdnik obračuna Mohamed Salah, ki je sprožil v slogu današnje dnevne forme - visoko čez gol. Precej bolj hladen je bil Mateta, ki je še drugič z 11 metrov premagal Alissona Beckerja.
Po strelu Alexisa Mac Allisterja se je izkazal Dean Henderson, nato pa je pritisku podlegel Eberechi Eze, ki je sprožil prešibak strel, da bi lahko premagal odličnega Brazilca v vratih Liverpoola.
Za prvo uspešno izvedeno enajstmetrovko moštva iz mesta ob reki Mersey je poskrbel Gakpo, a je z enako mero vrnil Sarr. Sledil je neprepričljiv strel Harveyja Elliotta in nova obramba Hendersona, Borna Sosa pa je zadel prečko.
Dominik Szoboszlai je z natančnim strelom vlil nekaj upanja Liverpoolu, toda vse upe je hitro razblinil mladi Justin Devenny, ki je londonski ekipi priboril še drugo lovoriko v zgodovini kluba.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.