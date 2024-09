Šok za mladega nogometaša nemškega prvoligaša, amputirali so mu nogo

V Nemčiji so za Berkina Arslanogullarija, ki je zbolel za kostnim rakom, v prvih nekaj urah zbrali več kot 120.000 evrov donacij. Cilj akcije zbiranja sredstev z imenom Restart for Berkin je dva milijona evrov.

Nemški prvoligaški klub je svoje navijače pozval, naj prispevajo denar za finančno podporo 19-letniku in njegovi družini po amputaciji noge.

"Zaradi potrebne nege in podpore za Berkina njegovi starši ne morejo več hoditi v službo, trenutno družinsko stanovanje ni brez ovir in ni dostopno za invalide. Novo stanovanje ali obsežna obnovitvena dela in prihajajoča rehabilitacija so nujni za nov začetek življenja, za kar družina potrebuje veliko denarja," so Berlinčani zapisali na spletni strani kluba.