Šokiran Stojković: Naše neumnosti so Kamerunce vrnile med žive

Srbi imajo po dveh tekmah v skupini G na svojem računu zgolj eno točko (enako kot Kamerunci) in dve manj od Brazilcev in Švicarjev, ki se bodo soočili na drugi tekmi dneva v tej skupini. V primeru zmage Švicarjev bi torej Srbi v zadnjem krogu skupine imeli zgolj teoretične možnosti za napredovanje. Na prvi tekmi so Srbi izgubili proti favorizirani Braziliji (0:2) in pokazali občutno slabšo predstavo kot proti Kameruncem, ko so poleg treh zadetkov pripravili številne priložnosti za četrtega.

"Moji igralci so pokazali popolnoma nov obraz v primerjavi s prvim srečanjem. Ustvarili smo neverjetne priložnosti in ne vem kako smo jih zapravili. Ni dvoma, da je to bila najbolj zanimiva tekma (na prvenstvu op.a.), za nas trenerje pa ne ravno. Po srečanju sem frustriran. Voditi 3:1 na tej ravni je zares velika prednost in moramo biti pametni, da tekmo zaključimo kot želimo. Mislim, da smo nekatere napake drago plačali. Obrambno vrsto smo brez potrebe izpostavljali nevarnosti. To je prepovedano v nogometu na visoki ravni," je svoje misli po tekmi strnil srbski selektor Dragan 'Piksi' Stojković.

Stojković je že pred prvenstvom v svojem moštvu imel številne poškodovane igralce. Napadalca in prva zvezdnika Aleksandar Mitrović in Dušan Vlahović za svoja kluba pred odhodom v Katar nista igrala veliko. Proti Brazilcem pa ni igral vezist Filip Kostić, ki je proti Kameruncem vendarle igral od prve minute. Njegova soigralca v obrambi Strahinja Pavlović in Miloš Veljković sta v 56. in 78. minuti tekme proti Kamerunu zaradi poškodb zapustila igrišče, Vlahović pa je na prvih dveh tekmah skupaj igral le slabih 40. minut. "(Dušan) Vlahović danes ni bil 100 odstoten, zaradi poškodb Veljkovića in Pavlovića pa v igro nismo mogli poslati Luke Jovića. Bilo bi preveč nevarno zaradi nevarnih napadalcev Kameruna. To ni izgovor, ampak mi je žal, da jih moram menjati zaradi poškodb. Zdaj moramo videti v kakšnem stanju so igralci zato, da vemo na koga lahko računamo (na tekmi proti Švici)," je dejal Stojković in dodal: "Moramo navijati za Brazilijo."