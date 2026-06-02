Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Liga prvakov Nogomet Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Kolesarstvo Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Nogomet

Šolak trenerju Southamptona navkljub škandalu izkazal zaupanje

Southampton, 02. 06. 2026 15.12 pred 1 uro 2 min branja 1

Avtor:
STA
Tonda Eckert

Trener angleškega drugoligaša Southampton Tonda Eckert bo navkljub škandalu s skrivnim snemanjem treninga moštva Middlesbrough ostal na trenerskem stolčku omenjenega moštva. Podporo mu je namreč izrazil srbski lastnik kluba Dragan Šolak, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Lastnik Southamptona Dragan Šolak
Lastnik Southamptona Dragan Šolak
FOTO: Profimedia

"Mislim, da si zasluži drugo priložnost, ki mu jo bom tudi dal," je za BBC izjavil srbski medijski mogotec Dragan Šolak. Southampton je bil zaradi škandala izključen iz finala play-offa za uvrstitev v elitno angleško prvoligaško nogometno tekmovanje premier league. Na zadnji stopnički bi se moral pomeriti s Hull Cityjem, čigar lastnik je Turek Acun Ilicali, ki ima v lasti tudi slovenskega nogometnega prvoligaša Maribor.

Hull se je nato srečal z Middlesbroughom in ga premagal z izidom 1:0 ter se uvrstil med angleške nogometne prvoligaše. Kljub zapravljeni priložnosti pa Šolak vseeno ni izgubil zaupanja v nemškega stratega. "Podpiram ga zato, ker menim, da je zelo nadarjen trener. Verjamem mu, da ni vedel, da s takšnim početjem krši pravila," je svojo odločitev pojasnil Šolak.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

33-letni Tonda Eckert je v svoj bran povedal, da je prikrito snemanje nasprotnega moštva dovoljeno v večjem delu celinske Evrope, zaradi česar je mislil, da je tako tudi v Angliji. Ko je izvedel, da na Otoku veljajo drugačna pravila, je bil zelo presenečen. Zaradi neljubih zapletov naj bi Šolak nemškemu strategu že naročil, naj si v prihodnje podrobneje prebere pravila, ki veljajo v angleških nogometnih tekmovanjih.

"Skoraj si mi strl srce. Če se to zgodi še enkrat, me boš 'ubil'. Naslednjič se bova videla v juliju. V primeru, da teh pravil do takrat ne boš znal na pamet, ne boš več mogel delati zame, saj si nove napake enostavno ne moreva več privoščiti," naj bi Srb zabičal Eckertu. Slednji si v zvezi s tem še ne more povsem oddahniti, ker ga še vedno preiskuje angleška nogometna zveza. V kolikor bo Eckert spoznan za krivega, mu grozi prepoved delovanja v angleškem nogometu.

Preberi še Afera 'vohun' dobila epilog: Southampton ostal brez mesta v finalu

Šolak sicer napoveduje, da bi se klub v primeru takšne kazni zagotovo pritožil, saj bi s tem bil dvakrat kaznovan za isti prekršek. "Za storjen zločin si lahko kaznovan zgolj enkrat. Mislim, da je bila kazen glede na napako pretirana in nesorazmerna. Izgubili smo priložnost, da osvojimo 312 milijonov evrov," je sklenil Šolak.

southampton šolak trener škandal vohunjenje

Ves kaos velike parade: Odegaard med slavjem z žogo zadel policista

Kvaratskhelia, Szoboszlai, Šeško ... zvezde, ki ne bodo sijale na mundialu

24ur.com 'Če bi bil trener Olimpije Željko Obradović, bi se vrnil iz pokoja'
24ur.com Veliki pok: Dragan Adžić ni več trener Krimovk!
24ur.com Vipotnik: Tavares mi da vsak dan nov nasvet
24ur.com Mariborski 'lastnik' pojasnil razloge za zamenjavo trenerja
24ur.com VIDEO: Dragić za 24UR: Moja odločitev je v tem trenutku dokončna, ne vidim se v reprezentanci
24ur.com Nekdanji trener Celja Igor Jovićević ostaja na tveganem območju v Ukrajini
24ur.com Dončićevim kritikam odgovoril tudi legendarni trener: Še hvaležni bodo Olimpii
Priporoča
  • Banner 309x513px Delimano Crystal Bohemia
  • Banner 309x513px Delimano Crystal Bohemia2
  • Banner 309x513px Delimano Crystal Bohemia3
  • Banner 309x513px Delimano Crystal Bohemia4
  • Banner 309x513px Delimano Crystal Bohemia5
  • Banner 309x513px Delimano Crystal Bohemia6
  • Banner 309x513px Delimano Crystal Bohemia7
  • Banner 309x513px Delimano Crystal Bohemia8
  • Banner 309x513px Delimano Crystal Bohemia9
  • Banner 309x513px Delimano Crystal Bohemia10
KOMENTARJI1

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bohinj je zakon
02. 06. 2026 16.07
Šolak? Lopov. In sovražnik štev.1 države Srbije.
Odgovori
0 0
bibaleze
Portal
Princesa Charlene delila novo fotografijo z dvojčkoma
Slovenska aplikacija, ki jo otroci obožujejo
Slovenska aplikacija, ki jo otroci obožujejo
Zato so junijski otroci tako posebni
Zato so junijski otroci tako posebni
Tom Holland je treniral za vlogo Spidermana že kot dojenček
Tom Holland je treniral za vlogo Spidermana že kot dojenček
zadovoljna
Portal
Prvič v zgodovini: To se bo zgodilo na Pivo in cvetje
Dnevni horoskop: Raki poslušajo intuicijo, levi bodo pokazali nežnejšo plat
Dnevni horoskop: Raki poslušajo intuicijo, levi bodo pokazali nežnejšo plat
Modna kombinacija, ki jo trenutno nosijo vse Slovenke
Modna kombinacija, ki jo trenutno nosijo vse Slovenke
Takšne poročne obleke nismo videli od leta 1971
Takšne poročne obleke nismo videli od leta 1971
vizita
Portal
15 minut je lahko življenjskega pomena
Srčni tumor pri hčeri in možganski tumor pri sinu, zgodba družine, ki vas bo ganila
Srčni tumor pri hčeri in možganski tumor pri sinu, zgodba družine, ki vas bo ganila
Zelenjava, ki je bolj zdrava od brokolija, a je skoraj nihče ne je
Zelenjava, ki je bolj zdrava od brokolija, a je skoraj nihče ne je
Katere nevarne bolezni prenašajo klopi?
Katere nevarne bolezni prenašajo klopi?
cekin
Portal
30-dnevni finančni izziv: kako v enem mesecu spravite svoje finance pod nadzor
Ali je delodajalec pozabil na vaš regres?
Ali je delodajalec pozabil na vaš regres?
Na voljo kar 100.000 evrov. Pohitite in preverite, kako do denarja
Na voljo kar 100.000 evrov. Pohitite in preverite, kako do denarja
1144 evrov za hrano? Ne, hvala
1144 evrov za hrano? Ne, hvala
moskisvet
Portal
Umrl je znani igralec – star je bil le 44 let
Zakaj naj bi se na letalu izognili sedežu 11A: resnica za viralnim mitom
Zakaj naj bi se na letalu izognili sedežu 11A: resnica za viralnim mitom
Velik udarec za Gorana Ivaniševića: sodišče stopilo na stran bivše
Velik udarec za Gorana Ivaniševića: sodišče stopilo na stran bivše
GTA 6 2026: datum izida, novice in vse, kar vemo o največji igri desetletja
GTA 6 2026: datum izida, novice in vse, kar vemo o največji igri desetletja
dominvrt
Portal
Zato je prepih pri klimi tako nevaren. A obstaja rešitev
Ti pogoji v domu privabljajo ščurke: večina ljudi jih spregleda
Ti pogoji v domu privabljajo ščurke: večina ljudi jih spregleda
Je vaša rastlina res mrtva? Preprost test razkrije odgovor v nekaj sekundah
Je vaša rastlina res mrtva? Preprost test razkrije odgovor v nekaj sekundah
Kaj junija nujno postoriti na vrtu? To so opravila, ki bodo odločala o poletnem pridelku
Kaj junija nujno postoriti na vrtu? To so opravila, ki bodo odločala o poletnem pridelku
okusno
Portal
Zdrave sladice, ki jih pripravimo vnaprej in samo vzamemo iz hladilnika (ali zamrzovalnika)
Dobro za zdravje, denarnico in okolje: 5 živil, ki jih je zdaj priporočljivo uživati
Dobro za zdravje, denarnico in okolje: 5 živil, ki jih je zdaj priporočljivo uživati
Kosilo brez kompliciranja: pripravljeno v manj kot pol ure
Kosilo brez kompliciranja: pripravljeno v manj kot pol ure
Kaj kuhati ta teden? 7 hitrih kosil za vsak dan
Kaj kuhati ta teden? 7 hitrih kosil za vsak dan
voyo
Portal
Gino in Fred: Emisija nemogoče
Cacau - okus ljubezni
Cacau - okus ljubezni
Ja, Chef!
Ja, Chef!
Sanjski moški
Sanjski moški
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1744