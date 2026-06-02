Šolak trenerju Southamptona navkljub škandalu izkazal zaupanje

Lastnik Southamptona Dragan Šolak FOTO: Profimedia

"Mislim, da si zasluži drugo priložnost, ki mu jo bom tudi dal," je za BBC izjavil srbski medijski mogotec Dragan Šolak. Southampton je bil zaradi škandala izključen iz finala play-offa za uvrstitev v elitno angleško prvoligaško nogometno tekmovanje premier league. Na zadnji stopnički bi se moral pomeriti s Hull Cityjem, čigar lastnik je Turek Acun Ilicali, ki ima v lasti tudi slovenskega nogometnega prvoligaša Maribor. Hull se je nato srečal z Middlesbroughom in ga premagal z izidom 1:0 ter se uvrstil med angleške nogometne prvoligaše. Kljub zapravljeni priložnosti pa Šolak vseeno ni izgubil zaupanja v nemškega stratega. "Podpiram ga zato, ker menim, da je zelo nadarjen trener. Verjamem mu, da ni vedel, da s takšnim početjem krši pravila," je svojo odločitev pojasnil Šolak.

33-letni Tonda Eckert je v svoj bran povedal, da je prikrito snemanje nasprotnega moštva dovoljeno v večjem delu celinske Evrope, zaradi česar je mislil, da je tako tudi v Angliji. Ko je izvedel, da na Otoku veljajo drugačna pravila, je bil zelo presenečen. Zaradi neljubih zapletov naj bi Šolak nemškemu strategu že naročil, naj si v prihodnje podrobneje prebere pravila, ki veljajo v angleških nogometnih tekmovanjih. "Skoraj si mi strl srce. Če se to zgodi še enkrat, me boš 'ubil'. Naslednjič se bova videla v juliju. V primeru, da teh pravil do takrat ne boš znal na pamet, ne boš več mogel delati zame, saj si nove napake enostavno ne moreva več privoščiti," naj bi Srb zabičal Eckertu. Slednji si v zvezi s tem še ne more povsem oddahniti, ker ga še vedno preiskuje angleška nogometna zveza. V kolikor bo Eckert spoznan za krivega, mu grozi prepoved delovanja v angleškem nogometu.