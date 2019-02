Solari po veliki zmagi: Madrid se bori do konca, liga še ni zaključena

"To je bila ekipna zmaga. Drugače ne gre, če želiš na tem stadionu kaj izvleči proti močnemu nasprotniku. Ključni so igralci, ekipa pa smo vsi. Tisti, ki trenirajo, in tisti, ki skrbijo za njihovo pripravo," je po 14. prvenstveni zmagi razlagal trenerReal Madrida Santiago Solari. Z novim kompletom treh točk so na lestvici prehiteli mestnega tekmeca in zdaj s 45 točkami (in tekmo več) za Barcelonozaostajajo le še za pet točk.

Real je sezono začel slabo, zaradi česar je moral oditi trener Julen Lopetegui, Solari pa je z enako igralsko zasedbo postopoma preporodil galaktike, ki se, vsaj tako kažejo zadnji rezultati, počasi prebijajo v formo, ki že spominja na šampionske čase. Eden od jezičkov na tehtnici Solarijevega uspeha je zagotovo mladi in nadobudni brazilski napadalec Vinicius jr. "Je še otrok, ker se pogostokrat pozabi. Komajda je prišel in razumljivo je, da se njegove številke počasi izboljšujejo. Ostali igralci mu zelo dobro svetujejo," mladeniča ni želel pretirano izpostavljati Solari, ki pa se najbrž še kako dobro zaveda, da je tudi zaradi nezaupanja Viniciusu, ki je nase opozoril v Realovi B-ekipi, odletel Lopetegui. Ob vse manjšem zaostanku za Barcelono, ki je v zadnjem krogu oddala točke Valencii, beli balet jasno sporoča, da se bo boril tudi za naslov v La ligi, čeprav jih je pred časom že marsikdo odpisal. "Madrid se bori do konca, to še ni zaključeno. To je zgodovinsko. Smo drugi, toda treba je nadaljevati, kajti tudi Atletico se bo še naprej boril. So velika ekipa z izjemnim trenerjem. Treba je vztrajati in nadaljevati z zmagami. Prizemljeni smo in vemo, da moramo nadaljevati s trdim delom," je povedal Solari.