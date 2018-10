Solari po stopinjah zelo uspešnega Zinedina Zidana?

Kot so sporočili iz vodstva kluba, je razlog za menjavo"velik razkorak med kvaliteto, ki jo ima moštvo Reala, ki ima osem igralcev, nominiranih za zlato žogo, nekaj, kar se še ni zgodilo v zgodovini kluba in rezultati, doseženimi do sedaj."

Argentinski trener bo seveda zagrabil priložnost z obema rokama in morda se bo ponovil scenarij zgodbe Zinedina Zidana, ki je navdušil takoj na začetku svojega delovanja. Novembra leta 2015 je prav tako po porazu na derbiju z Barcelono (4 : 0) Perez zamenjal Rafo Beniteza in postavil Francoza, prav tako nekdanjega igralca Reala in nato trenerja mladinskega pogona. Zidane je navdušil in osvojil kup lovorik z galaktiki. In se nato tudi samostojno odločil, da kar malce nepričakovano zapusti klub ob koncu minule sezone.

Solari bo zato vodil moštvo (vsaj) na pokalni sredini tekmi in kot kaže tudi na sobotni tekmi La Lige. Sicer pa je Solari lahko začasni trener le 14 dni, saj pravila španske nogometne zveze določajo, da mora nato dobiti in podpisati uradno pogodbo. Scolari je zadnjih pet let in pol deloval v madriski nogometni akademiji in 42-letni strateg verjame, da lahko ponovi "Zidanov učinek".