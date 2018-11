Solari podrl 116 let star rekord, zveza potrdila, da bo glavni trener Reala

Vodstvo Reala je v ponedeljek s Solarijem podpisalo pogodbo o sodelovanju vsaj do konca sezone, poročajo španski mediji. "Vse je v redu. Real Madrid je pripravil pogodbo, tako da ni nobenih težav," so zapisali pri Španski nogometni zvezi. Solari, ki je pred tem vodil B-ekipo Reala Castillo, je predhodnika Julena Lopeteguija zamenjal po porazu z 1:5 na derbiju z Barcelono. Z njim so sodelovanje sklenili kot z začasnim trenerjem, kar po pravilih pomeni največ dvotedensko službo. Ta rok se je iztekel v ponedeljek, vodstvo Reala pa je Solarija registriralo kot uradnega trenerja vsaj do konca sezone. Nekateri mediji poročajo celo o pogodbi do leta 2020.