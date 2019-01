Solari sporoča Guardioli: Real je najboljši v zgodovini in v zadnjem desetletju

"Zdi se, da je namenoma izpustil (Real, op. a.). Ne bomo se borili za eno desetletje, ko pa je Madrid najboljši klub stoletja in v zgodovini. Poleg tega je tudi najboljši klub zadnjega desetletja. To pa zato, ker nikoli ne podcenjuje nikogar. Nikoli in v nobeni situaciji," je pred naslednjo pokalno preizkušnjo z Girono dejal Solari.

S tem, ko je Josep Guardiola na novinarski konferenci v Manchestru dejal, da so zanj najboljše ekipe zadnjega desetletja Barcelona , Bayern in Juventus , je nekdanji trener katalonskega velikana očitno dregnil v osje gnezdo. Na sredini novinarski konferenci je moral Guardiolove besede komentirati celo trener madridskega Reala Santiago Solari , ki meni, da je njegov trenerski kolega storil namerno napako.

Madridski Real je v zadnjem desetletju, med letoma 2008 in 2018, osvojil 19 naslovov. Najbolj je odmeval lanski tretji zaporedni v Ligi prvakov, kjer belemu baletu nihče ni (bil) kos. Drugače je v španskem prvenstvu, kjer je Barcelona v zadnjih desetih letih slavila sedemkrat in skupno zbrala 28 naslovov v vseh tekmovanjih. Bayern jih ima 22, Juventus pa 15.

'Zelo pozorni moramo biti od začetka'

Real si je sicer pred gostovanjem v Gironi priigralo lepo prednost (4:2), toda kar dva gola na Santiagu Bernabeuu rdeče-belim dovoljujejo sanjati o preboju v polfinale.

"Ni tekme, ki ni težka. Tja gremo odigrat resno tekmo, tako kot v LaLigi, priti moramo do rezultata in prevzeti nadzor nad igro. Zelo pozorni moramo biti od začetka, tako kot smo to počeli na zadnjih tekmah," je o četrtkovi preizkušnji povedal Solari, ki je moral spet veliko govoriti o povratniku Garethu Balu in Viniciusu jr., ki je vzcvetel pod taktirko trenerja, s katerim je sodeloval že v B-moštvu.

Vrača se Navas, z Ramosom nič hujšega

"Bale in Vinicius? Vsaka tekma ima svoje značilnosti, dobra novica pa je, da so skorajda vsi, razen (Jesusa) Valleja, ki že trenira na igrišču, z nami in na voljo, da poskrbijo za to notranjo konkurenco, ki je tako zdrava,"dodaja Solari. "Če lahko Vinicius ostane v prvi postavi? Ponavljam: zelo smo zadovoljni s tem, kar obeta 'Vini'. Šele nedavno je prišel in že pokazal veliko reči. Smo prekrasna ekipa in vsi zelo dobro delajo. Skorajda vsi so se že vrnili, delajo. Nato pa bomo v luči vsake tekme in številnih okoliščin izbrali postavo."

Kot "zelo pomembno" je označil vzpodbudno zdravstveno stanje kapetana Sergia Ramosa, ki je imel na zadnji tekmi nekaj težav in pojavljale so se celo bojazni, da bi se lahko dlje časa prestavil na stranski tir. Trenerju bo na voljo tudi Keylor Navas, ki pa je po prihodu Thibauta Courtoisapovsem jasno prevzel vlogo drugega vratarja.