Solari se predstavi: Ideja je iti v Melillo in odigrati z dvema jajcema

"Zizouja pustimo pri miru. Je ena največjih figur Real Madrida. Bolje je, da ga pustimo v miru, v njegovi veličini in se ne posvečamo primerjavam z njim, ker se tega ne da primerjati," se je primerjavam z Zinedinom Zidanom, ki je Real prav tako prevzel po sili razmer in predčasnem odhoduRafaela Beniteza, izognil Solari, nekdanji napadalec madridskega Reala in še do včeraj trener Real Madrida Castille.

Pa verjame, da lahko kot začasni trener ostane do konca sezone? "Vsi odidemo. Tako v življenju kot v našem poklicu. Vse gre zelo hitro. Pomemben je dan za dnem, kar počnemo in želja, ki jo imamo. Pomembno je vse, kar počneš na vsakem treningu, na vsaki tekmi, kar daš od sebe vsako minuto. To je to, kar je pomembno," je povedal Argentinec. Ta je sicer načrtovan kot začasni trener, saj z Robertom Martinezom še potekajo pogajanja, ki jih mora odobriti belgijska zveza.