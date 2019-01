Solari v bran Modriću: 'Oprostite mu, ker je uporabil to besedo'

Pred spopadom Real Madrida z Leganesom na prvi tekmi osmine finala španskega prvenstva so vse oči uprte v Santiaga Solarija. "Medenih tednov" je za glavnega trenerja članskega moštva tudi uradno konec, potem ko je Argentinec v prvih tednih po zamenjavi Julena Lopeteguijaužival v podpori navijačev in medijev, so mu zdaj po nekaj porazih nekateri že začeli šteti dneve do "odstrela". Pika na i je bilo slavje Real Sociedada na nedeljski prvenstveni tekmi na Bernabeuu (0:2), ko so imeli realovci skupaj s sebi naklonjenimi mediji veliko pripomb nad delom sodnikov.

"VAR? Pravila morajo biti bolj jasna. Če jih bodo uporabljali v podobnih akcijah ali ne, bo razlika velika,"se je bolečega večera na torkovi novinarski konferenci spominjal Solari. "Včasih kot gledalec ne razumem, kako vse skupaj deluje. A vse skupaj bodo izpilili. Naše besede oni dan pa niso bile pritožbe, zgolj branili smo se, to je naša pravica."

'Luka je zelo eleganten igralec'

Real je tekmo izgubil po tem, ko je že v eni prvih akcij gostujoči Real Sociedad zadel z bele pike, v drugem polčasu pa postavil končni izid. Kraljevi klub je tekmo sklenil brez izključenega Lucasa Vazqueza, v večkrat omenjeni in komentirani akciji Viniciusa jr. pa je Brazilca brez prekrška ustavil gostujoči vratar Geronimo Rulli. Realovci so od sodnika zahtevali pregled posnetka s pomočjo sistema VAR, a se to ni zgodilo, uradno najboljši nogometaš minulega leta Luka Modrićpa je po obračunu presenetil s precej ostrimi izjavami in namesto sodniških napak opomnil na napake nogometašev v belih dresih.

MODRIĆ

"Če se strinjam z Modrićem? Luka je zelo eleganten igralec, tako na kot izven igrišč, zato tudi ima zlato žogo,"je še povedal Solari. "Vsi smo Madrid in delamo skupaj, skupaj prevzemamo tudi odgovornost. Oprostite mu, da je uporabil besedo 'posrali'. Gre za elegantnega igralca. Tu se vse zgladi s skupnimi močmi. Res je, da moramo biti učinkovitejši pred golom, zbrani pa moramo biti do zadnjih minut tekem,"dodaja nekdanji vezist Reala.

"Pokalnemu tekmovanju pripisujemo enako pomembnost kot vsem ostalim. Gremo na zmago od prve minute, morali bomo odigrati podoben par tekem kot proti Melilli. Pokal je zelo lepo tekmovanje, nameniti mu moraš pozornost, ki si jo zasluži, in to že od prvih minut tekme. Smo samokritični in moramo biti bolj odločni v zadnji tretjini igrišča."

Pri Realu so 'vrtnarji' enako predani kot igralci

Nemudoma po nedeljskem porazu na Bernabeuu je bilo v svečani loži največjega madridskega stadiona spet pestro, saj je Real predstavil novega člana, napadalnega vezista Manchester Cityja Brahima Diaza. Solari je še dejal, da se vidi, da je "srečen, ker je podpisal za Real", v smehu pa je pohvalil tudi njegov izbor številke dresa (21), ki jo je nekoč nosil tudi on.

"Če bo igral ali ne, je odvisno od administrativnih zadev," je še dejal 42-letnik iz Rosaria. "Prekrasno je delati v Realu, kjerkoli že. Vidim enako predanost pri vseh. Poglejte samo ljudi, ki skrbijo za zelenice, vidim, kakšne so, vidim tudi grmičevje in navdušujoče je, saj so enako predani kot igralci."

TEKMA