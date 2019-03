Solarijevi 'izgnanci' zrežirali zmago Reala ob povratku Zidana

V prvem polčasu sicer gledalci na stadionu Santiago Bernabeu niso videli golov. Prvi so sicer v 16. minuti zapretili gostje, a je s krasno obrambo Navas preprečil veselje Sistu . Za domačine sta bila v prvem delu igre najbližje zadetku Toni Kroo s , čigar strel je končal na zgornji mreži gostujoče gola in Gareth Bale, ki je po pol ure igre z lepim strelom z volejem zadel prečko. Pred koncem prvega dela je bil blizu tudi kapetan Sergio Ramos , a je po kotu streljal za las mimo leve vratnice gostujoče gola. Prvi polčas se je tako končal brez golov.

Zinedine Zidane , ki je v začetku tedna drugič v karieri sedel na klop madridskega Reala , se je na prvi tekmi po deset mesečnem trenerskem postu, odločil za številne spremembe v začetni enajsterici. Od prve minute je tako v vratih Thibauta Courtoisa zamenjal Keylor Navas . Francoz je v začetno enajsterico uvrstil tudi 'izgnanca' pod vodstvom Santiaga Solarija , od prve minute sta tako začela Marcelo in Isco , kot tudi Gareth Bale . Ob Valižanu sta v napadu začela še Marco Asensio in Karim Benzema .

V nadaljevanju pa so v 56. minuti domačini prišli do tako želenega gola za vodstvo. Po kotu je žoga prišla do Luke Modrića, ki je z volejem sprožil z roba kazenskega prostora in žoga je končala za hrbtom Rubena Blanca. Veselje domačinov pa ni trajalo dolgo, saj je glavni sodnik Juan Martínez Munuerapo posvetovanju s sodniki, ki tekmo spremljajo v sobi VAR, gol razveljavil, ker je Raphael Varanev trenutku, ko je Modrićev strel letel proti vratom Celte, stal v prepovedanem položaju in s tem oviral gostujočega vratarja.

Kar galaktikom ni uspelo v 56. minuti, pa jim je v 62, minuti. Benzema je lepo prodrl po levi strani in z odličnim predložkom zaposlil Isca, kateremu pa iz neposredne bližine ni bilo težko zabiti za 1 : 0. To je bil prvi gol madridskega Reala pod vodstvom Zidana, ki je Madridčane v zadnjih treh sezonah popeljal do treh zaporednih naslovov v elitni Ligi prvakov. Petnajst minut kasneje pa je bila tekma bolj ali manj odločena. Gareth Bale najprej ni najbolje sprejel žoge po podaji Marcela, a je bil njegov zaključek toliko boljši, saj je z natančnim strelom (žoga se je odbila tudi od vratnice) premagal Blanca in povišal vodstvo domačinov na 2 : 0. Do konca tekme bi se lahko me strelce vpisal še Asensio, ki pa je z ugodnega položaja sprožil čez gol Celte.

Real je tako dosegel še 17. zmago v sezoni in ostajajo tretji na lestvici, z odigrano tekmo več za drugo uvrščenim Atleticom zaostajajo za dve točki, za vodilno Barcelono pa velikih devet. Zagotovo pa je Zidane ob povratku svojim varovancem zabičal, da se morajo za državni naslov boriti vse do zadnjega kroga, ne glede na visok zaostanek za večnimi tekmeci iz Katalonije.

Gol Isca za 1 : 0: