Solskjaer hoče Oblaka, United pripravljen ponuditi 80 milijonov evrov

Jan Oblak , ki je na 38 tekmah pravkar končane sezone La Lige prejel le 25 zadetkov in bil izbran za najboljšega vratarja La Lige, uvrščen tudi v idealno enajsterico, je praktično vsako poletje na radarju številnih evropskih velikanov, zanimivo pa je, da si ga močno želijo predvsem na Otoku. Zdaj naj bi se zanj najresneje ogrel Manchester United, še posebej zato, ker je v sredo po 'krivdi' Davida de Gee ostal brez tako želene lovorike v Ligi Evropa. Na finalni tekmi v poljskem Gdansku njihov prvi vratar od enajstih strelov ni uspel ubraniti niti ene same enajstmetrovke. De Gei se pogodba z rdečimi vragi sicer izteče leta 2023, a vse bolj jasno je, da mu Solskjaer ne zaupa več v takšni meri kot prej.

Solskjaerjeva velika želja je po poročanju britanskih medijev prav Slovenec Jan Oblak. A jasno je, da prestop Škofjeločana iz Atletica Madrida, s katerim je nedavno osvojil svoj prvi naslov španskega državnega prvaka, ne bo poceni. Še zdaleč ne: njegova klavzula namreč znaša 120 milijonov evrov, United pa naj bi bil za 28-letnika pripravljen ponuditi 'le' 80 milijonov evrov. Zanašajo se na to, da je pandemija močno zaznamovala poslovanje klubov in da so se cene nogometašev in vratarjev na tržišču znižale, pišejo Britanci, med katerimi prednjači Mirror.

Dejstvo pa je, da bo Oblaka Atletico Madrid težko spustil kam drugam, v kolikor ne bo dobil celotne kupnine, ki jo predvideva klavzula. V preteklem poletju si je Slovenca močno želel londonski Chelsea, ki je kupoval praktično vse, kar se je kupiti dalo, toda vodstvo colchonerosov se ni dalo in Oblaka za nižjo odškodnino, kot jo predvideva klavzula, ni spustilo v London. Predvsem v očeh trenerjaDiega Simeoneja se zdi Jan Oblak nezamenljiv.