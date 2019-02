Solskjaer in Rashford prejela nagradi: 'To je šele začetek nečesa izjemnega'

Od kar je na klopi Manchester Uniteda Ole Gunnar Solskjaer zamenjal Joseja Mourinha , rdeči vragi ne poznajo poraza. Na desetih tekmah pod vodstvom Norvežana so rdeči vragi vknjižili devet zmag in en remi. Od tega so v angleški Premier League zbrali sedem zmag na osmih tekmah in se znova vmešali v boj za mesta , ki v prihodnji sezoni prinašajo nastop v skupinskem delu Lige prvakov. In prav odlična forma v mesecu januarju, v katerem so na štirih tekmah vknjižili tri zmage, je pripomogla k temu, da je bil Solskjaer imenovan za trenerja meseca med angleško nogometno elito, mladi napadalec Marcus Rashford pa je prejel nagrado za najboljšega igralca mesec. Mladi Anglež je namreč zadel na treh od štirih januarskih tekem (Newcastle, Tottenham in Brighton), neuspešen je bil zgolj proti Burnleyju , ki je tudi edini tekmec, ki je v eri Solskjaerja vragom odščipnil točke.

"Če prikažeš konstante predstave, potem si v igri, da lahko osvajaš tovrstne nagrade. To je prvič, da sem postal igralec meseca in šele drugič, da sem bil v izboru. Seveda mi veliko pomeni," je uvodoma dejal Rashford, ki igra po prihodu Solkjaerja kot prerojen in je iz začetne enajsterice povem izrinil Romela Lukakuja, ki je bil ves čas prva izbira Mourinha. Angleški napadalec je seveda nekaj zaslug pripisal tudi trenerju. "Zgolj prisotnost takšne osebe (kot je Ole), je veliko pripomoglo k samozavesti moštva. Je zelo izkušen in tudi sam je kot igralec preživljal takšne trenutke kot smo jih mi v prvem delu sezone. To vselej pomaga in ne zgolj ob dobrih trenutkih, ampak tudi ob slabih," še doda Rashford.

LIGA PRVAKOV

"To pomeni, da smo bili moštvo meseca. Vsi, igralci in trenerji, smo svoje delo opravili z odliko. Želimo si zgolj zmag in še napredovati na lestvici in ti dve nagradi sta zgolj začetek nečesa izjemnega in velikega," pa je dodal Solskjaer, ki nagrade ni želel sprejeti sam, ampak jo je s celotnim strokovnim štabom, kateremu pripisuje največ zaslug za minule uspehe. "Ob sebi imam izjemne trenerje. Kieran McKenna, Michael Carrick, Emilio Alvarezin Mike Phelan, to so najboljši trenerji in najboljše osebe, s katerimi sem kadarkoli sodeloval. Pa seveda tudi igralci. Ne moreš biti dober trener, če nimaš dobrih igralcev,"še doda Solskjaer, ki s svojimi fanti (tudi) že razmišlja o torkovi tekmi Lige prvakov, ko se bo United na Old Traffordu pomeril s PSG-jem. Še prej pa rdeče vrage čaka prvenstveni obračun s Fulhamom, ki ga vodi Claudio Ranieri in se krčevito bori za obstanek med angleško nogometno elito.