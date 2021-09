Solskjaer: Ko imaš na igrišču Cristiana, je vse mogoče

Cristiano Ronaldo se tudi pri 36 letih ne ustavlja. Sinoči je z zmagovitim zadetkom v 95. minuti tekme na Old Traffordu poskrbel za izbruh veselja in pomembno zmago Manchester Uniteda, ki je prvo tekmo skupinskega dela izgubil proti Young Boysom in krvavo potreboval tri točke.

Trener Manchester Uniteda Ole Gunnar Solskjaer ni skrival navdušenja po zmagi svojih varovancev v sami končnici srečanja: "To se ne le zgodi, temveč se dogaja na Old Traffordu. Villareal je odlična ekipa z dobro formo v evropskih tekmovanjih v zadnjem obdobju. Na koncu smo pritisnili na vso moč in posrečilo se nam je." Zmago pa je pripisal predvsem navijaškemu vzdušju in zimzelenemu Cristianu Ronaldu: "Včasih niso ključne le podaje na igrišču, ampak tudi 'asistence' navijačev, ki povzdignejo nogometaše, in ko imaš na igrišču Cristiana, je vse mogoče." Ob tem pa ni pozabil tudi na Jesseja Lingarda, ki je v letošnji sezoni prevzel vlogo 'super menjave', kot jo je nekoč pri Rdečih vragih imel Solskjaer sam: "Jesse verjetno ni najsrečnejši, ker si želi igrati več, ampak prišel je na igrišče in ključno vplival na tekmo in tako se to dela, ko vstopaš s klopi pri tako velikem klubu."

icon-expand Jesse Lingard in Ole Gunnar Solskjaer FOTO: AP

Cristiano Ronaldo se je pred začetkom sezone vrnil v Manchester United z namenom, da spiše novo poglavje pri angleškem klubskem velikanu. In to mu zaenkrat tudi uspeva. Z včerajšnjim nastopom, ki je bil že 178. v Ligi prvakov, je na vrhu lestvice nogometašev z največ nastopi prehitel bivšega soigralca Ikerja Casillasa. Z golom za zmago v izdihljajih tekme je 36-letnik dokazal, da gre še vedno za enega najučinkovitejših napadalcev in da je ob povratku v United nemudoma prevzel vlogo vodilnega nogometaša na igrišču. Ronaldo je po tekmi kljub napeti končnici deloval zelo mirno in dejal: "To je moje delo (zadevanje golov op. p.). Tekma je bila zelo težka, Villarreal je igral zelo dobro, ustvarili so si veliko priložnosti, a vedeli smo, da moramo zmagati. Vedeli smo, da bo težko, bili smo nekoliko nervozni, a smo imeli nekaj športne sreče, ki je nismo imeli prejšnjo tekmo (sobotni poraz proti Aston Villi in zgrešena enajstmetrovka v zadnji minuti tekme). Pokazali smo dober odnos na igrišču, še posebej so nam pri tem pomagali navijači, ki so nas povzdignili. Zato bi se jim rad zahvalil, saj to včasih res potrebujemo."

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Čeprav je po vodstvu Villarreala v 53. minuti že dišalo po novi katastrofi, je Alex Telles z izjemnim zadetkom vlil upanje Rdečim vragom: "Po Tellesovem golu smo verjeli ... vemo, na katerem stadionu igramo, in verjeli smo, da lahko zmagamo. To sem soigralcem dejal že v tunelu pred začetkom drugega polčasa," je o ključnem trenutku tekme dejal Ronaldo. O svojem zmagovalnem zadetku pa z nasmeškom na ustih dodal: "Zadel sem za zmago ob koncu srečanja, kar me seveda veseli. Želel sem podati Lingardu, ki pa mi je namerno ali ne žogo takoj podal nazaj, jaz pa sem opravil svojo nalogo in streljal na gol. Danes nisem igral najbolje, ampak včasih je tako, da igraš dobro in ne zadeneš, danes pa nisem igral dobro, a sem vseeno zadel."

icon-expand Alex Telles FOTO: AP

Tako kot njegov trener pa se je Ronaldo tudi zahvalil domačim navijačem, ki so z izvrstnim navijanjem Ronaldu in ekipi pomagali vztrajati do konca: "Vedeli smo, da če danes ostanemo brez točk, se bomo težko prebili naprej, zato je to zelo pomembna zmaga. Zdaj je vse možno, vse je še odprto in verjamemo, da se bomo uvrstili v izločilne boje. Zelo sem pogrešal ta klub, ustvaril sem že nekaj zgodovine tukaj in želim si jo še naprej ustvarjati. Želim se zahvaliti vsem navijačem, ne le za podporo meni, ampak za podporo celotni ekipi. Pomoč s tribun bomo zagotovo še potrebovali v tej težki sezoni." United po porazu in zmagi na uvodnih dveh tekmah in treh osvojenih točkah v skupini F zaseda tretje mesto, naslednji dve tekmi pa bodo odigrali z italijansko Atalanto, ki se z zgolj točko več nahaja na vrhu skupine.