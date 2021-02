Solskjaer po rekordni zmagi: Čakali smo na to čarovnijo

Anthony Martialje zadel dvakrat, med strelce pa se je na nepozabnem obračunu na domačem Old Traffordu vpisalo še šest soigralcev: Aaron Wan-Bissaka, Marcus Rashford, Edinson Cavani, Scott McTominay, Bruno Fernandes in Daniel James. Alexandre Jankewitzje bil izključen že po dveh minutah in Southampton je do konca tekme povsem razpadel ter utrpel poraz, s katerim je izenačil negativni rekord Premier League. United je imel dvojni razlog za slavje, saj se je na vrhu lestvice po točkah izenačil z mestnim tekmecem Manchester Cityjem, od katerega pa ima kljub osupljivi zmagi še vedno slabšo razliko v zadetkih, ki v primeru izenačenosti na koncu sezone seveda odloča o razvrstitvi.

Tudi lastnik prejšnjega rekordnega poraza je Southampton, ki je pred slabim letom in pol tako visoko na svoji zelenici izgubil z Leicester Cityjem (0:9). A ekipa avstrijskega trenerja Ralpha Hasenhüttla je od tedaj močno napredovala, kljub igralcu manj pa je takšen polom "svetnikov" precejšnje presenečenje. Z 9:0 je sicer Man. United leta 1995 premagal tudi Ipswich Town (9:0).