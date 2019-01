Solskjaer ne popušča: Želimo lovorike, ne pa mesta med prvimi štirimi

David de Gea (na fotografiji) in soigralci so v zadnjih tednih nepremagljivi in so nanizali že osem zmag v vseh tekmovanjih.

Ekipa Manchester Uniteda se je pod taktirko Oleja Gunnarja Solskjaerjav vsega nekaj tednih močno približala mestom, ki v naslednji sezoni prinašajo igranje v skupinskem delu Lige prvakov. "Rdeči vragi" so na lestvici sicer šele šesti (44 točk), a so točkovno poravnani s petim Arsenalom z minimalnim zaostankom, daleč pa nista niti četrti Chelsea (47) in tretji Tottenham (51). United prav tako še vedno nastopa v pokalu FA in Ligi prvakov, kjer ga februarja čaka prva od dveh tekem z enim glavnih favoritov za končno zmago, francoskim prvakom Paris Saint-Germainom. Naslednji bo United v lovu za deveto zaporedno zmago v vseh tekmovanjih sicer preizkusil lokalni tekmec Burnley.

TEKMA2

"Mi smo Man. United, vedno moraš meriti na zmago v prvenstvu,"je dejal Solskjaer, ki je dobil vseh šest ligaških preizkušenj po tem, ko je decembra nasledil Joseja Mourinha. "Letos tega ne moremo storiti, a moramo zgolj gledati naprej, da bi nam lahko spet uspelo,"je nadaljeval nekoč odlični napadalec.

'To tekmo lahko zmagamo!'

Vodilni Liverpool večnim tekmecem iz Manchestra beži že za ogromnih 16 točk, a kot že rečeno je preboj v famozno "top four", vodilno četverico, na dosegu rok nogometašev Uniteda. Solskjaer se je v svojih zadnjih izjavah odzval na mnenje Tottenhamovega trenerja Mauricia Pochettina, ki je ob slovesu od obeh domačih pokalnih tekmovanj dejal, da je zanj pomembnejše od osvajanja lovorik uvrstitev med prve štiri in igranje skupinskega dela Lige prvakov.

"Dobili smo Ligo prvakov, dobili smo pokal FA, ne moremo reči zgolj vodilna četverica in to je to. Moramo gledati v smislu: 'Lahko letos kaj osvojimo?' Jaz grem v vsako tekmo kot trener Man. Uniteda z mislijo: 'To tekmo lahko zmagamo!'"dodaja priljubljeni Norvežan.

Ferguson jim je vedno svetoval, da naj uživajo

Zadnja Unitedova trofeja je sicer pokal Lige Evropa, ki so ga "rdeči vragi" predlani osvojili še pod taktirko Mourinha, tisto sezono so bili najboljši tudi v ligaškem pokalu. Leto prej je Louis van Gaalz ekipo dvignil pokal FA, medtem ko na naslov v Premier League United čaka od leta 2013, ko se je z zadnjo lovoriko poslovil legendarni Sir Alex Ferguson. "Vrage" v petem krogu pokala FA naslednji mesec čaka zvezdniški obračun s Chelseajem.

"Če osvojiš lovorike, je to fantastičen dan za vse v klubu. Tisti dan, ko zmagaš, so to preprosto najboljši trenutki v tvojem življenju, saj nikoli ne veš, kdaj bo prišla naslednja (lovorika, op. a.). Menedžer (Ferguson, op. a.) je vedno govoril, da moramo uživati, ne glede na to, katero lovoriko smo že osvojili,"je še dejal Solskjaer, ki je pod taktirko Sira Alexa osvojil šest naslovov v Premier League, dva pokala FA in seveda nepozabno trofejo v Ligi prvakov leta 1999, ko je na finalni tekmi z Bayernom v sodnikovem podaljšku poskrbel za popoln preobrat in zmago z 2:1.

TEKMA