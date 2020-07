Solskjaer utišal kritike, United spet v Ligi prvakov: 'Ogromen dosežek'

Trener Manchester Uniteda Ole Gunnar Solskjaer je zmago nad Leicester Cityjem označil za "ogromen dosežek", ki je Unitedu seveda omogočil povratek v skupinski del Lige prvakov. "Lisjaki", prvaki iz leta 2016, so bili vse do prekinitve Premier League v izvrstnem položaju, da si drugič v klubski zgodovini priborijo nastop med evropsko elito, a so varovanci Brendana Rodgersamočno popustili in sezono na koncu sklenili s petim mestom in uvrstitvijo v Ligo Evropa. Solskjaer, ki je bil po slabem začetku svoje prve polne sezone na klopi "rdečih vragov" večkrat na udaru kritik, seveda ni skrival zadovoljstva nad razpletom, v katerem je imel največ "sreče" in znanja še londonski Chelsea, ki je na koncu zasedel tako zaželeno četrto mesto.

"To je ogromen dosežek igralcev in štaba. Štab je neverjeten. V skupnem pogovoru danes zjutraj smo dejali, da smo prišli zelo daleč kot ekipa, in da ni važno, kaj se bo zgodilo. Zgradili smo kulturo. Zelo smo ponosni na naše dosežke,"je dejal Solskjaer, junak Unitedovega predzadnjega pohoda do naslova v Ligi prvakov leta 1999.

'Prosim, ne hvalite me preveč'

"Če me kritizirajo, me bo to še okrepilo, še bolj bom verjel v to, kar počnem. Prosim, ne hvalite me preveč. Tretje mesto s to ekipo je ogromen dosežek za vse,"je nadaljeval Solskjaer, čigar varovanci so sezono sklenili z nizom 14 tekem brez poraza.

K temu je pripomogel tudi uspešen nakup portugalskega napadalnega vezista Bruna Fernandesa. Nekdanji kapetan Sportinga CP, od koder je v rdeči del Manchestra prišla že klubska legenda Cristiano Ronaldo, se je izvrstno ujel z novimi soigralci in bil med strelci tudi v zadnjem krogu na stadionu King Power, kjer je proslavil že jubilejni deseti gol sezone. Zmago z 2:0 je v enem zadnjih napadov s sezonskim prvencem potrdil Jesse Lingard.

Rekordna 14. enajstmetrovka v sezoni

"Moramo priznati, da je (Fernandes, op. a.) prišel in imel velik učinek. Zabijal je gole, jih pripravljal, njegova zavzetost in miselnost pa je pomagala pri vzdušju tod okoli. Stopil je v ospredje in izkoristil enajstmetrovko,"je priznal Solskjaer.

In še zanimivost: enajstmetrovka, ki jo je izkoristil Fernandes, je bila že 14. v Unitedovi sezoni, s čimer so "rdeči vragi" postavili nov rekord tekmovanja. Prejšnji rekord je bil v rokah nedeljskega nasprotnika Leicester Cityja (13), čigar nogometaši so v šampionski sezoni 2015/16 izvedli eno enajstmetrovko manj. 13-krat so z bele pike proti nasprotnim vratom merili tudi nogometaši Crystal Palacea v sezoni 2004/05. Unitedovi strelci so sicer uspešno izvedli deset enajstmetrovk, tri manj je izkoristil londonski Watford, drugi na letošnji lestvici najstrožjih kazni, ki pa se je moral preseliti v drugoligaški Championship.

United je na prvih štirih tekmah sezone 2019/20 izvajal tri najstrožje kazni, a sta jih Paul Pogba in Marcus Rashford, ki sta imela kasneje tudi veliko težav s poškodbami, priložnosti zapravila. Tako Rashford kot Anthony Martial sta samo na oktobrski tekmi z Norwich Cityjem, ki jo je United dobil s 3:1, vsak zapravila po eno enajstmetrovko. Naloge izvajalca je po januarskem prestopu iz Sportinga prevzel Fernandes in izkoristil vse svoje štiri poskuse od skupno petih, ki jih je imel njegov klub na voljo.