Solskjaer po navdih tudi k Fergusonu: Je nogometna enciklopedija

Ole Gunnar Solskjaer, strelec enega najslavnejših golov v zgodovini Manchester Uniteda, ki je "rdečim vragom" v sodnikovem podaljšku finala Lige prvakov leta 1999 proti Bayernu prinesel evropski naslov, na trenerski klopi Uniteda še čaka na prvo trofejo. Več kot dveletnega čakanja bi lahko bilo konec v sredinem finalu Lige Evropa: v Gdansku bo nasprotnik Uniteda španski Villarreal, klub z Old Trafforda pa na pomembnejši kos srebrnine sicer čaka že kar štiri leta.

"To je ekipa, ki smo jo na novo obnovili v zadnjih nekaj letih. Upajmo, da je to začetek nečesa več," je BBCcitiral Solskjaerja, ki si je privoščil tudi izjaviti, da je "potihoma samozavesten", da mu bo z varovanci uspelo. Ne gre pozabiti, da bo to za Villarreal celo prva finalna tekma v celotni zgodovini kluba, če ne štejemo dveh zmag v pokalu Intertoto.

"To je najboljši klub na svetu,"je bil bojevito razpoložen Solskjaer. "To je ugodje in pritisk Manchester Uniteda. To je nekaj, na kar so igralci pripravljeni. Sem jih ne bi pripeljali, če ne bi bili vrhunski. To so za nas veliki večeri. To bi lahko bila odskočna deska za veliko prihodnost. Ta skupina igralcev je leto in pol delala skupaj. Naslednji korak zanje je, da uživajo v takšni tekmi. Videl sem, da znotraj igralcev nekaj raste."

Dolguje mu kariero

Finalno tekmo, ki jo bo gostilo eno od prizorišč Eura 2012, naj bi pospremilo po 2000 navijačev vsakega kluba. Privržence Uniteda skrbi pripravljenost srednjega branilca in kapetana Harryja Maguireja, ki si je pred dvema tednoma težje poškodoval gleženj. Tudi na torkovem treningu angleški reprezentant ni sodeloval. Zagotovo ne bosta igrala niti branilec Phil Jonesin napadalec Anthony Martial, Solskjaer pa se bo moral tudi odločiti, če bo mesto prvega vratarja zaupal Davidu de Gei ali Deanu Hendersonu. Na Poljsko naj bi sicer pripotoval tudi trenerski velikan kluba z Old Trafforda in svetovnega nogometa, legendarni Škot Sir Alex Ferguson, ki bo poskušal "vragom" prinesti nekaj dodatnega navdiha. Ravno na dan finala bo minilo točno 22 let od nepozabnega finala Lige prvakov, ki ga je pod taktirko Sira Alexa z golom v praktično zadnjem napadu odločil Solskjaer.

"Je poseben človek, je kot nogometna enciklopedija. Že samo to, da je tu, ko jemo v restavraciji, mislim, da igralci kar razmišljajo o tem, kaj bi ga vprašali. Dolgujem mu mojo kariero,"je bil jasen Solskjaer. Datum finala, 26. maj, je poseben tudi zaradi dejstva, da se je na ta dan leta 1909 rodil Sir Matt Busby, morda celo edini, ki se lahko v zgodovini kluba kosa s Fergusonom.

Emery čuti ponos, ne pa maščevalnosti

Na drugi strani Solskjaerja in varovance čaka trikratni zmagovalec tekmovanja. Unai Emery je zapustil londonski Arsenal, ko je Solskjaer šele dobro začel s svojim delovanjem v Manchestru, baskovski strokovnjak pa je po nizu uspehov s Sevillo (zmage v letih 2014, 2015 in 2016) v "svojem" tekmovanju uspel do zgodovinskega finala popeljati še Villarreal. Emery lahko postane prvi trener s štirimi naslovi v Ligi Evropa, potem ko je v finalu leta 2019 igral tudi z Arsenalom. V 98-letni zgodovini "rumene podmornice" bi bila zmaga v Ligi Evropa seveda daleč največja lovorika.

"Če sem zaradi Arsenala kaj bolj motiviran? Nobene maščevalnosti ne čutim do angleških ekip ali ljudi. Ponosen sem, da bom v tem finalu branil Villarrealove barve," je dejal Emery, ki je na poti do finala ustavil svoje nekdanje delodajalce, pred tem pa tudi zagrebški Dinamo. V tej sezoni rumeni na evropskih tekmah ne poznajo poraza, zabeležili so 12 zmag in še dvakrat remizirali.

"Čutim obvezo le do Villarreala in sem tudi zelo ponosen, da lahko zastopam ta projekt, predsednika in vse, ki so leta delali na izgradnji tega ogromnega projekta v tem majhnem evropskem mestu. Želim uživati,"je dodal Emery.