Unitedova forma strmo pada, Solskjaer miri: Potrebujemo še 15 točk

Po navdušujoči zmagi nad Paris Saint-Germainom in napredovanju v četrtfinale Lige prvakov je forma Manchester Uniteda pod taktirko zdaj že stalno zaposlenega trenerja Oleja Gunnarja Solskjaerjadrastično padla. "Rdeči vragi" so v torek zvečer pri Wolverhampton Wanderersih izgubili še tretjič na zadnjih štirih tekmah v vseh tekmovanjih ter na stadionu Molineux položili orožje drugič v treh tednih, potem ko so bili "volkovi" za United z istim izidom marca usodni že v pokalu FA.

Gostje so tako zapravili priložnost za skok na tretje mesto na lestvici Premier League, ostali so peti in še dodatno zakuhali bitko za vozovnici, ki na tretjem in četrtem mestu ob konci sezoni prinašata uvrstitev v skupinski del Lige prvakov.

"Rekel sem, da potrebujemo 15 točk na zadnjih sedmih tekmah ali 18 z zadnjih osem,"je na novinarski konferenci poraz analiziral Solskjaer, ki je le nekaj dni prej v podpis dobil dolgoročno pogodbo s klubom z Old Trafforda. "Tri (točke, op. a.) smo osvojili proti Watfordu, zato jih zdaj potrebujemo 15 z zadnjih šestih, torej nimamo veliko prostora za še kakšne poraze, ne,"je še dodal.

Z Unitedom se za tretje in četrto mesto borijo še Tottenham, ki je bil večji del sezone edini resnejši zasledovalec vodilnih Manchester Cityja in Liverpoola, in osovražena mestna tekmeca Spursov Arsenal ter Chelsea. V prid "rdečim vragom" ne govori razpored, saj Solskjaerjevo četo, med drugim, čaka gostovanje pri Evertonu in domači tekmi z Man. Cityjem in Chelseajem.

"To je težek niz, a smo zelo dobra ekipa, zato bo težko tistim, ki bodo igrali proti nam," varovance hrabri norveški strateg. "Vedeli smo, da bo to težka tekma, naša predstava pa si je zaslužila zmago," je prepričan Skandinavec, čigar moštvo je blestelo v prvih minutah tekme v Wolverhamptonu, kjer bi bilo lahko na semaforju že po uvodnih 20 minutah tudi 3:0.

A nato je zadel Diogo Jotain izid po vodilnem zadetku Scotta McTominaya, to je bil prvenec talentiranega vezista pri članih, poravnal na 1:1. Po rdečem kartonu oziroma dveh rumenih, ki jih je v drugem polčasu hitro prejel Ashley Young, je United neuspešno poskušal prevzeti vajeti igre v svoje noge, upov po vsaj točki pa je bilo konec 13 minut pred iztekom rednega dela, ko je vratarja Davida de Geo matiral njegov soigralec Christopher Smalling.

"Začetek je bil zelo dober, morali bi voditi s 3:0 in sami smo si krivi,"si utvar ni delal Solskjaer. "Zelo dobra predstava, dokler niso zabili drugega gola. Moram reči, da razen desetih minut po tem, ko so izid poravnali na 1:1, ko smo se mi zdeli zmedeni, smo se vrnili v igro, in če ne bi bilo njihovega vratarja, bi morali dobiti to tekmo. Young? Najverjetneje je bila to slaba odločitev, a v žaru borbe se je stegnil za žogo in bil malce previsok. To nam je delo še otežilo."

