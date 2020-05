Solskjaer potrdil: Pogba in Rashford nared za nadaljevanje sezone

Marcus Rashford in Paul Pogbasta bila že dlje časa poškodovana, ko so marca zaradi pandemije novega koronavirusa prekinili vsa športna tekmovanja v Veliki Britaniji in drugod po svetu. Pandemija je napadalcu angleške in vezistu francoske reprezentance ponudila nepričakovano priložnost, da "rdečim vragom" pomagata v boju za mesta, ki prinašajo uvrstitev v skupinski del Lige prvakov za sezono 2020/21.

Oba sta prejšnji teden prvič trenirala s soigralci, ki so se v manjših skupinah začeli zbirati v klubskem centru, trener Ole Gunnar Solskjaerpa je zdaj potrdil, da bo nanju lahko računal, ko se bo Premier League nadaljevala.

'Moram potrkati'

"Videti sta dobro. Zdaj sta se priključila treningom in počela vse, kar so počeli ostali fantje. Zaenkrat ni nobene reakcije, moram potrkati," je dejal Solskjaer. "Ko bomo začeli, se zdi, da bomo lahko imeli na voljo celotno postavo,"je dodal Solskjaer.

Angleški reprezentant je bil vse od januarja odsoten zaradi poškodbe hrbta, še dlje pa navijači Uniteda čakajo na povratek Pogbaja, ki je zaradi težav z različnimi poškodbami sodeloval na vsega osmih temah v tej sezoni. Nazadnje je igral 26. decembra proti Newcastle Unitedu (4:1).