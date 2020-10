Solskjaer: Potrebovali smo čas, zdaj je to povsem drugo moštvo

Še posebno je norveški strokovnjak izpostavil odlično igro mladega branilca Axela Tuanzebeja, ki je po težavah s poškodbami Harryja Maguireja in Erica Baillyja vskočil v začetno enajsterico Manchester Uniteda.

"Axel je v prvi vrsti izjemen nogometaš in pogumen mož. Način, kako se je lotil pokrivanja Neymarjana eni in Kyliana Mbappeja na drugi strani, dovolj zgovorno priča o njegovi samozavesti in kakovosti. Že dalj časa spremljamo Axelov razvoj, tako da me njegova izvrstna predstava v Parizu ni preveč presenetila. Pred časom sem že dejal, da smo v Tuanzebeju dobili izjemnega branilca za naslednjih deset let," Ole Gunnar Solskjaer ni skoparil s pohvalami na račun mladega branilca, v isti sapi pa je poudaril, da je pomembne tri točke v francoski prestolnici izbojevalo moštvo in ne posameznik(i).

"Fantje so vnovič dokazali, da znajo igrati dober in taktično zrel nogomet. Po vrnitvi z reprezentančnih obveznosti se je pripravljenost moštva močno dvignila. Igramo precej bolje, agresivneje in pametneje. Po uvodnih dveh prvenstvenih porazih smo strnili svoje vrste, odigrali odlično tekmo proti Newcastlu (4:1), s katero smo napovedali, da prihajamo v želeno formo. Zdaj smo tukaj, kjer želimo biti. Mirni in polni samozavesti pričakujemo nove ligaške in evropske preizkušnje," je še dodal šef stroke pri rdečih vragih, ki jih konec tedna v okviru domače Premier league čaka derbi kroga proti londonskemu Chelseaju.