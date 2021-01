Solskjaer: Proti Liverpoolu nas čaka izpit zrelosti in kakovosti

S tremi točkami prednosti pred dovčerajšnjim 'liderjem' prvenstva Liverpoolom se bodo varovanci norveškega strokovnjaka Oleja Gunnarja Solskjaerja podali v nedeljski derbi 18. kroga na Anfield Roadu, kjer Pogbaja, Edinsona Cavanija in druščino čaka trenutek resnice. "To je najboljši mogoč trenutek za igranje tako zahtevne tekme proti tako kakovostnemu nasprotniku, kot je Liverpool. Jasno, zavedamo se, da gremo v goste k moštvu, ki ima za seboj neverjetno obdobje uspehov. A tudi mi imamo svoje želje in načrte," je pred nedeljskim gostovanjem optimističen trener trenutno vodilnega moštva angleškega državnega prvenstva, ki prihajajoči dvoboj z redsi označuje za pravi izpit zrelosti in kakovosti.

Trenutni položaj godi, a ...

"Vsi se že veselimo tega obračuna. Igralci so lačni zmag, novih dokazovanj in potrditve lastne kakovosti. Prepričan sem, da smo pripravljeni na velik izziv, ki nam ob ugodnem epilogu lahko ogromno prinese. Še pred dobrim mesecem nas nihče ni videl niti blizu vrha, zdaj pa smo kar naenkrat na vodilnem položaju, od koder je pogled na preostanek lestvice fantastičen. Naj le traja še naprej," v smehu pravi Solskjaer, ki kljub izjemnemu nizu neporaženosti pritrjuje ocenam analitikov in strokovnjakov, da je morda še prezgodaj govoriti o tem, da je Manchester United že v tej sezoni zrel za največje stvari.

"Iz mojih ust ne boste slišali ničesar, kar je povezano z naslovom državnega prvaka. Res je, da kot nekdanji nogometaš tega kluba vem, kaj se od nas pričakuje. To je konstanten boj za lovorike, a treba je biti tudi realen v ocenah. Do konca prvenstva je ostalo še veliko preizkušenj, konkurenca pa je tako močna in izenačena, da bi bilo od mene precej neresno, če bi že zdaj napovedal karkoli konkretnejšega. Naš cilj je povsem jasen: iti iz tekme v temo, se dokazovati in skušati premagati naslednjega nasprotnika. To je edino, kar nas zanima. Če pa bomo tudi v mesecu maju v podobnem položaju, bo to nekaj povsem drugega," je še dodal vidno zadovoljni norveški strateg na klopi Uniteda.