Solskjaer prvič pred mediji: 'Tudi sam uporabljam sušilec za lase'

Solskjaerja (na fotografiji) je norveški Molde do konca sezone "posodil" slovitemu klubu z Old Trafforda.

Sir Alex Fergusonje (tudi) z vročimi izmenjavami mnenj s svojimi varovanci iz njih iztisnil zadnje atome moči ter kot trener Manchester Uniteda v skoraj 30-letni vladavini postal najtrofejnejši strateg na svetu. A Sir Alex je leta 2013 zapustil krmilo rdečih vragov, ki so pod Davidom Moyesom, Louisom van Gaalom, Ryanom Giggsom(začasni trener) in nazadnje Josejem Mourinhommočno zaostali za dosežki Fergusona in druščine.

Zdaj bo na klopi Old Trafforda svojo srečo poskusil nekdanji napadalec Uniteda Ole Gunnar Solskjaer, ki je pod Fergusonom odigral kar enajst let in bil več kot enkrat deležen Škotovega famoznega "sušilca za lase". Norvežan je na novinarski konferenci pred prvo tekmo na vroči klopi, pomeril se bo ravno s svojim nekdanjim klubom Cardiff Cityjem, dejal, da bo tudi sam znal povzdigniti glas, ko bo to potrebno.

Uporabi ga za dvig pričeske

"Vsi drugače vodimo ljudi in menedžer (Ferguson, op. a.) je bil do vsakega posameznika drugačen," se je spominjal Solskjaer."Morda bi moral iz svojega žepa izvleči sušilec za lase, ker ga res imam. Ko moram dvigniti pričesko, ga uporabim, a ni me niti strah tega, da uveljavim svoj prav, če hočete. Veste, da ko vas vaši otroci razočarajo, jih oštejete, ne daste jim čokolade, kajne?"je nadaljeval trener Moldeja, ki je v Anglijo po informacijah svojega kluba zgolj "posojen" do konca sezone.