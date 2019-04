Solskjaer razočaran nad varovanci: Sreča je, da to ni bila Barcelona

Manchester United se je z zmago nad West Ham Unitedom povzpel na peto mesto v Premier League, oba gola je z enajstih metrov zabil Paul Pogba, domači pa so imeli na Old Traffordu kar nekaj sreče, da so s tremi točkami obdržali v lovu na četrto oziroma tretje mesto na lestvici. Londončanom so sodniki namreč neupravičeno razveljavili zadetek, zadeli so tudi prečko, poskus Michaila Antonia z glavo pa je mojstrsko ubranil David de Gea.

TEKMA

"Včasih dobiš več, kot si zaslužiš, danes pa je bil eden takšnih večerov,"si peska v oči ni metal Solskjaer. "Watford je bil prav tako eden takšnih, toda nato bi proti Wolvesom in Arsenalu morali zmagati, na dolgi rok se tako vse izenači. Danes smo imeli srečo, da smo domov odšli s tremi točkami. V nekem trenutku bi sprejel tudi remi. Srečo imamo, da ni bila Barcelona, toda West Ham je prav tako igral dobro in igral bolje od nas, a imamo enega izmed najboljših vratarjev na svetu."

'Obramba je neverjetna'

De Gea je z že omenjeno izvrstno obrambo strela Antonia preprečil vodstvo gostov, nato pa je že praktično v naslednji akciji v kazenskem prostoru "kladiv" padel rezervist Anthony Martial. Kasnejšo najstrožjo kazen, drugo na tekmi, je zanesljivo izvedel njegov francoski rojak Pogba.

"Tista obramba je neverjetna. Prinesel nam je zmago, ker bi si pri izidu 1:2 težko ustvarili dovolj,"je še povedal norveški trener, ki bo moral z varovanci sredi prihodnjega tedna pri Barceloni nadoknaditi zaostanek z 0:1. V soboto je odpočil napadalca Marcusa Rashforda, branilca Victorja Lindelöfa in Scotta McTominaya.

Pojasnil ni našel niti z Googlom

"Vemo, da nas čaka zelo težka tekma, a premagali smo PSG," je še dodal Solskjaer. "Večji dosežek bo, če nam to uspe proti Barceloni, ker vemo, kaj so. Šli bomo tja, zakaj ne bi poskusili, a moramo biti boljši v obrambi. Trud je bil prisoten, a kakovost ni bila dovolj velika. Sredin večer je morda še bil v mislih nekaterih igralcev. Ko imaš tri tekme v šestih dneh, je to telesno in psihično naporno. Dobro se počutim glede igralcev. Ne moremo biti preveč slabši kot smo bili danes."

FCBMUFC

Solskjaer je še nezadovoljno dodal, da "na Googlu" ni našel "ničesar" v povezavi s tem, zakaj ima njegovo moštvo na voljo za pripravo na tekmo z Barcelono zgolj 72 ur, in to že drugič zapored v manj kot enem tednu. Tottenham, Manchester City in Liverpool imajo vsi ugodnejši razpored, natančneje imajo osem dni med prvo in drugo tekmo četrtfinala.

"Tega ne razumem. Nekdo mora pojasniti, zakaj sredin večer postane torek v Ligi prvakov. Ostale ekipe imajo dodaten dan. Poskušali smo iskati na Googlu, a nismo našli ničesar," je sklenil Solskjaer.

POSTAVI

LESTVICA