Solskjaer razočaran po remiju na Anfieldu: Nismo si zaslužili zmage

Čeprav so si "rdeči vragi" v drugem polčasu derbija 19. kroga angleškega nogometnega državnega prvenstva na gostovanju v Liverpoolu priigrali dve imenitni priložnosti za dosego (zmagovitega) zadetka, je Ole Gunnar Solskjaer po tekmi izpostavil, da bi njegovo moštvo preprosto moralo bolje izkoristiti odsotnost številnih odličnih branilcev tekmeca.

"Ko veš, da si prišel v goste k ranljivemu rivalu zaradi poškodb, je tvoja največja želja izkoristiti ta trenutek. Mi ga, žal, nismo, zato si zmage nismo zaslužili," je v mikrofon Sky Sportsa uvodoma povedal strateg Manchester Uniteda, ki po osvojeni točki na Anfieldu (0:0) še vedno vodi na ligaški razpredelnici. "Svetla točka je, da smo še vedno vodilni. Torej, nismo zapravili položaja, za katerega garamo na vsakem treningu in tekmi. Igralcem sem po tekmi dejal, da moramo biti boljši v posesti žoge, pri kreiranju priložnosti in precej bolj zbrani v zaključkih akcij. Ko to popravimo, bomo zmagovali tudi na največjih derbijih. Večkrat smo bili primorani v branjenje, kar mi ni niti najmanj všeč. Kajti premoremo dovolj talenta v moštvu, da imamo mi pobudo na igrišču,"je poudaril nekdanji odlični napadalec nepozabne Unitedove generacije iz časov legendarnega Sira Alexa Fergusona.