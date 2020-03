Solskjaer: Rooney lahko postane trener, a odvisno je, kako močno si tega želi

Vse je pripravljeno za spektakel na stadionu Pride Park, kjer Wayne Rooneys soigralci (oziroma varovanci) pričakuje Manchester United na tekmi petega kroga pokala FA. 34-letni Rooney je po slovesu od washingtonskega D. C. Uniteda z angleškim drugoligašem Derby Countyjem podpisal prvo trenersko pogodbo, a mu ta dovoljuje tudi igranje za člansko moštvo.

O prvih trenerskih korakih legende Manchester Uniteda in angleške reprezentance je spregovoril tudi Ole Gunnar Solskjaer, ki je izjavil, da si "veliko bivših igralcev in trenerjev" gotovo želi njegove službe.

Boljše od treniranja je le še igranje

"Če bi Rooney lahko postal trener? Ja. Odvisno je, koliko vložiš v ta poklic in kako močno si tega želiš. Prevzame tvoje življenje, na lestvici je na drugem mestu, takoj za igranjem. Prepričan sem, da je veliko bivših igralcev in trenerjev, ki si želijo mojo službo,"je bil dobro razpoložen Solskjaer.

Rooney je sicer najboljši strelec v zgodovini kluba z 253 goli, je pa tudi najljubši nogometaš Solskjaerjevega sina Noaha. A norveški strateg je zatrdil, da bo njegova družina kljub Rooneyju v nasprotnemu taboru pesti stiskala za "vrage".

Lov na prvo lovoriko ali preboj v Ligo prvakov?

"Ne verjamem, da bo tokrat (z Noahom, op. a.) tako. To je tista tekma, za katero si ne želi, da bi jo (Rooney, op. a.) dobil," je v smehu nadaljeval Solskjaer, ki ima z Unitedom v pokalu FA tako kot v Ligi Evropa še priložnost, da bi svojo prvo polno sezono na klopi kluba z Old Trafforda sklenil z lovoriko. Prioriteta Uniteda je sicer najverjetneje preboj v skupinski del Lige prvakov.

"Lovorike so tisto, za kar igramo, seveda pa bi bilo fantastično priti do finala in osvojiti lovoriko ‒ za vse v klubu, ne le zame osebno. Na to merimo,"priznava Solskjaer, ki je z varovanci neporažen na zadnjih sedmih obračunih. To je najdaljši niz od tistega v minuli sezoni, ko je Norvežan neporažen ostal na prvih osmih preizkušnjah.

"Bližamo se iz dneva v dan," je o napovedanemu "spreminjanju kulture" kluba povedal Solskjaer. "Še vedno so dnevi, ko nisem stoodstotno zadovoljen s tem, kar se je zgodilo, a to razumeš, ker smo človeška bitja. Ne bom sočustvoval z vami. Morate biti na voljo za naslednjo tekmo in konkurenčni v situacijah. Tako je to. Rad vidim igralce, ki rečejo: 'Okej, brez pojasnila ni računal name na zadnjih nekaj tekmah.' Ni mi potrebno vsakič pojasnjevati. Včasih to storim, da, a to je zame način, da povem, da potrebujem še več."