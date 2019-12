Nekaj se kuha: Solskjaerja 'ne skrbi', Pochettino pa že govori o povratku

Deveto mesto v Premier League in najslabši začetek ligaške sezone po letu 1988. Dovolj tehtna razloga, da je vedno večje število navijačev Manchester Uniteda nezadovoljnih s trenerjem Olejem Gunnarjem Solskjaerjem, ki so ga tako odprtih rok sprejeli decembra lani, ko je Norvežan zamenjal slovitega Joseja Mourinha. "Rdeči vragi" so v tej sezoni bližje boju za obstanek kot vodilni četverici, za nameček pa na Old Trafford prihaja Tottenham z motiviranim Mourinhom.

"Ne skrbi me. Osredotočam se le na mojo službo in da dajem vse od sebe, veselim se naslednje tekme," je na torkovi novinarski konferenci dejal Solskjaer, čigar moštvo je osvojilo 26 točk na zadnjih 22 tekmah v prvenstvu, ki jih je vodil po tem, ko je marca iz začasnega napredoval v trenerja z dolgoročno pogodbo.

Emery je z več osvojenimi točkami že bivši

"Nogomet je posel, ki je odvisen od rezultatov. Nismo zadovoljni, vemo, da smo lahko boljši in trdo delamo,"še pravi Solskjaer. Nedavno odpuščeni argentinski trener Tottenhama Mauricio Pochettino je službo izgubil po 25 osvojenih točkah z zadnjih 22 tekem, medtem ko je Španec Unai Emery s klopi Arsenala "odletel" z 28 osvojenimi točkami z 22 tekem, poroča ESPN.

Solskjaer proti Tottenhamu spet ne bo mogel računati na francoskega vezista Paula Pogbaja, medtem pa se je oglasil tudi Pochettino, ki ga mnogi vidijo kot naslednjega v vrsti za vroči Unitedov stolček. Dva tedna po tem, ko so ga po dobrih petih letih sodelovanja odpustili pri Tottenhamu, Južnoameričan že gleda proti novim izzivom.

Pochettino: Videli bomo, kaj se bo zgodilo

"Veliko je klubov in veliko privlačnih projektov se lahko lotim," je za Fox Sports Argentina povedal Pochettino."Želim se vrniti in spet trenirati v Evropi. Težko si predstavljam projekt v Argentini, a tudi zaradi moje družine ne bi že vnaprej zavrnil dela tu. A zdaj moram nekaj dni ostati miren in videli bomo, kaj se bo zgodilo. Nisem imel veliko časa, da bi predelal vse to, kar se mi je pripetilo."

Pochettina omenjajo tudi kot novega trenerja Bayerna, ki ga zaenkrat vodi pomočnik odstavljenega Hrvata Nika Kovača, Nemec Hans-Dieter Flick. Rdeči so minuli konec tedna utrpeli boleč domači poraz v prvenstvu proti Bayerju iz Leverkusna (1:2). Pochettino je bil v zadnjih letih večkrat domnevno tudi v kombinacijah za klop Real Madrida.

"Zaenkrat je najpomembneje zame, da si zbistrim misli po neverjetnih petih sezonah in pol pri Tottenhamu. Moj cilj je, da bi se bil sposoben ponovno sestaviti in si povrniti motivacijo. Moja prva odločitev je bila povratek v Argentino, se vrniti v moj dom in obiskati družino in prijatelje. Moja najboljša odločitev je bila priti v Argentino in se za deset dni odklopiti. A pričakujem, da se bom vrnil v Evropo in sprejel odločitve glede lastne prihodnosti. Z mojo starostjo ne potrebuješ veliko časa, da si opomoreš. Odprt sem za projekte, ki mi jih bodo predstavili," je še povedal 47-letni nekdanji vezist argentinske reprezentance, Newell's Old Boysov, Espanyola, Paris Saint-Germaina in Bordeauxa.

