Solskjaer v boj s PSG-jem s sladkimi skrbmi: Imamo veliko dobrih nogometašev

Prenos torkove tekme med PSG-jem in Manchester Unitedom se na Kanalu A in VOYO prične ob 20.40, v živo pa jo bomo za vas pospremili s komentarjem v živo na naši spletni strani.

"Seveda dobivam vprašanja o tem, kdaj kateri igralci igrajo in zakaj nekateri ne," je rotacijo igralcev hitel pojasnjevati trener rdečih vragov. Tako je, denimo, glavni zvezdnik ekipe Paul Pogba zadnjo tekmo začel na klopi, tudi poletna okrepitev iz Ajaxa Donny van de Beek je vstopil s klopi za rezerviste. "Imamo veliko dobrih nogometašev in vse temelji na tem, da izkoristiš svoje priložnosti, ko jih dobiš. Juan (Mata, op. p.) je zagotovo to storil," je dobro igro Španca na sobotni tekmi opisal Solskjaer. "Juan igra fantastično. Je velik profesionalec in vsi v ekipi poznajo njegove kvalitete. Tako zelo potrpežljiv je, čaka na svojo priložnost," je vezista po zmagi nad Newcastlom hvalil Norvežan na klopi Uniteda.

S posebnimi občutki se bo v Pariz podal strateg Manchester Uniteda Ole Gunnar Solskjaer . Ta ima (zdi se, da prvič po dolgem času) zelo širok kader, kar pomeni, da lahko rotira igralce in daje priložnosti večjemu številu nogometašev, da se dokažejo. Rdeči vragi se po neravno prepričljivem začetku angleške Premier League v francosko prestolnico podajajo z boljšimi občutki, saj so na zadnji tekmi v soboto visoko slavili na gostovanju pri Newcastlu (4:1).

Ekipi sta se na uradnih tekmah do sedaj srečali dvakrat, in sicer je šlo za izločilne boje Lige prvakov sezone 2018/2019. Tedaj so se napredovanja zavoljo pravila gola v gosteh veselili rdeči vragi. Doma so sicer najprej izgubili z 0:2, nato pa pripravili izjemen preobrat na Parku princev, kjer so slavili s 3:1. Tedaj je zablestel Romelu Lukaku z dvema zadetkoma (Belgijec sicer ni več del ekipe vragov), odločilni zadetek pa je iz enajstmetrovke globoko v sodnikovem dodatku dosegel Marcus Rashford. Enajstmetrovko je takrat dosodil slovenski sodnik Damir Skomina. Tokratni delivec pravice bo ŠpanecAntonio Mateu Lahoz.