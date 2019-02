Solskjaer: V Moldeju so mi zaželeli srečo in zabičali, naj se nikar ne vračam

Lastniki Moldeja FK, ki ga je vodil Ole Gunnar Solskjaer pred prihodom v Manchester, so navdušili z lepo gesto in Norvežanu na klopi rdečih vragov zaželeli vso srečo, še preden je ta odšel na Otok. Norvežan z rdečimi vragi še ne pozna poraza – ima osem zmag in en neodločen izid. V klubu je sicer kot igralec preživel kar 11 let, zato je nanj še posebej navezan. Tega se očitno zelo dobro zavedajo tudi pri Moldeju, kjer mu privoščijo uspeh na klopi najtrofejnejšega angleškega kluba.

Angleški mediji so prepričani, da si je Solskjaer z odličnimi rezultati v vlogi gasilca že prislužil vlogo favorita v iskanju novega (dolgoročnega) stratega rdečih vragov. Da bi mu to uspelo, sta mu že ob odhodu na Otok zaželela tudi solastnika Moldeja Kjell Inge Rokke in Bjorn Rune Gjelsten. "Ko smo se slišali z enim od lastnikov in sem povedal, da je klical United, in je vedel, da so to moje sanje, je rekel: ’Odidi, uživaj in, prosim, ne hodi nazaj’," je povedal 45-letni strokovnjak, ki je po prihodu v Manchester čudežno preporodil rdeče vrage.

"To, da sta me podprla, je fantastično. Če se kdaj vrnem v Molde, bom zanje dal vse od sebe – toda vprašanje je, kdaj se bom vrnil," je dejal Ole Gunnar Solskjaer in pristavil, "v Manchestru je za zdaj izjemno. Upam, da bom kmalu videl svojo družino, saj je to edina slaba stran te službe."