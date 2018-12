Solskjaer začel v slogu Fergusona, Pogba se je po 'petardi' zahvalil Mourinhu

Zahvaljujoč golom Marcusa Rashforda , Anderja Herrere , Anthonyja Martiala in "dvojčku" Jesseja Lingarda je United prvič po več kot petih letih zabil pet zadetkov na ligaški tekmi. Z neverjetnih 5:5 pri West Bromwich Albionu se je takrat poslovil mitski Sir Alex Ferguson , navijači rdečih vragov pa so po nenadnem slovesu nepriljubljenega Joseja Mourinha (vsaj zaenkrat) dobili, kar so želeli ‒ povratek h klubskemu izročilu z napadalnim nogometom.

"Tako ni bilo vse od zadnje tekme Micka Phelana,"je na zadnjo tekmo pod vodstvom Sira Alexa, ko mu je na tekmi z WBA pomagal ravno Phelan, v smehu namignil Solskjaer. "Imamo dobre igralce, zelo, zelo dobre igralce, talentirane igralce. Zadovoljen sem z vsemi, z vsakim od njih. Ko imaš Martiala in Jesseja Lingarda na obeh bokih, Rashforda v konici s Paulom (Pogbajem), ki jih podpiral, potem je to navdušujoče gledati in dokler bomo dosegali tovrstne standarde, bomo nabirali točke."

Rooney si je tekmo ogledal v studiu televizije BT Sport. "To je fantastičen dan za klub," je povedal član ameriškega D. C. Uniteda. "Manchester United je velik del mojega življenja in v nobenem trenutku ni bilo prijetno gledati, kaj se dogaja. Ko je enkrat službo dobil Ole, sem pomislil, da bi mu poslal čestitko prek sporočila. Igralci so povsem jasno delovali malce omejeno (v času Mourinha, op. a.). Igralci so sposobni in danes smo to videli. Veliko reči se je dogajalo okoli ekipe in okoli trenerja, kar ni dobro. Ole jim je dal to svobodo," je dodal.

K zmagi prispeval tudi Rooney

45-letni Skandinavec je vodil vsega en trening po prihodu v Manchester, kjer so se v sredo razšli z Mourinhom. Razkril je še, da mu je v pripravi na tekmo pomagal tudi nekdanji napadalec rdečih vragov in angleški reprezentant Wayne Rooney.

"Prišel sem v sredo zvečer in imel le četrtek ter petek z igralci. Wayne Rooney mi je poslal sporočilo in mi ponudil nekaj nasvetov. Zato je potrebno zasluge očitni pripisati njemu!" se je smejalo Solskjaerju.

"Povedal mi je, da naj jih pripravim do tega, da igrajo nogomet, da uživajo in da naj bomo Manchester United. Danes smo šli v tekmo na primeren način, oni so trdo delali. Ena od reči, o katerih sem danes govoril, je, da ekipa Manchester Uniteda ne more nikoli delati manj od nasprotne. Ni pomembno, s katero ekipo igraš, moraš teči več kot oni in nato ti bodo tvoje spretnosti ponudile priložnost, da vnovič zmagaš."

Pogba: Rad bi se zahvalil Joseju

Z zanimivimi izjavami je po tekmi postregel kontroverzni Paul Pogba, ki je dejal, da ga je Mourinho izboljšal kot nogometaša, Portugalcu se je tudi zahvalil za uspehe, ki sta jih skupaj proslavljala na Old Traffordu. Vezist francoske reprezentance je bil deležen številnih kritik zaradi domnevnega pritiskanja na klubsko vodstvo, od katerega naj bi skupaj s še nekaterimi soigralci zahteval zamenjavo na klopi. Veliko prahu je dvignil tudi s pomenljivo objavo na Instagramu le nekaj minut po objavi novice, da Mourinho odhaja.

"Vem, da čakate, da bom rekel nekaj o Joseju, o današnjemu rezultatu. Jasno je, da smo zaradi rezultata zelo srečni. Igrali smo dobro, predstava ekipe je bila izvrstna in vem, da me hočete zdaj vprašati, češ: 'O, ja, s Josejem ...'"je med odhajanjem iz Cardiffa dejal Pogba.

POGBA

"S Josejem smo osvajali trofeje in želim se mu zahvaliti za to. Ni vse delovalo dobro, a dobro nam je šlo, osvojili smo trofeje. Osvajanje trofej te prav tako izboljša kot osebo in to je to. To je preteklost. Rad bi se mu zahvalil za to. Prepričan sem, da vsi igralci zdaj gledajo proti naslednji tekmi, točkam, moramo se vrniti in želimo se vrniti na vrh lige. To sem želel reči. Predstava ekipe je bila izvrstna. Veseli smo, da je trener s prvo tekmo začel na takšen način, najpomembnejša reč zdaj pa je, da tako nadaljujemo. Ne moremo igrati tako, zabiti petih golov in nato izgubiti. To je to."

Solskjaer ga vidi na več položajih

Pogba je z Mourinhom osvojil ligaški pokal in Ligo Evropa, obakrat v letu 2016, medtem pa United še ni potrdil, če je Francoza kaznoval za že omenjeno objavo na družbenih omrežjih, ki so jo mnogi razumeli za posmehovanje Mourinhu. Pogbajev pokrovitelj adidas je sicer kasneje prevzel odgovornost za nastalo situacijo, saj je fotografija res izvirala s fotografiranja, na katerem je francoski zvezdnik tisti dan sodeloval. Mourinho ga v zadnjih treh tekmah ni uvrstil v prvo postavo, pod Solskjaerjem je začel tekmo v Cardiffu.

"Paul je sposoben igrati kot 'osmica', 'desetica' ali 'šestica'. Ima kakovost, da igra na več položajih. Mislim, da mu je šlo odlično,"je o predstavi Pogbaja še povedal Solskjaer.

LESTVICA