Solskjaer: Zadnji Ronaldov gol je bil nekakšen Jordanov trenutek

"Ta zadnji zadetek na tekmi, to je moral biti trenutek, podoben tistemu, ko je Jordan osvojil šampionski prstan v podaljšku. Nihče ne more dvomiti o pristopu in značaju teh igralcev. Nikoli se ne predajo. Včasih igramo bolje, kot smo tokrat, toda dokler vidim takšen pristop, bo kakovost prišla," je po remiju v Bergamu (2:2) dejal trener Manchester Uniteda Ole Gunnar Solskjaer.

Rdeči vragi so z remijem pri Atalanti zadržali prvo mesto v skupini F, po številnih kritikah, ki jih je bil deležen v preteklih tednih, pa bo lažje zadihal tudi norveški trener na klopi vragov. Eden glavnih razlogov za olajšano dihanje pa je nihče drug kot Cristiano Ronaldo. Ta si po grdem porazu z Liverpoolom (0:5) ni belil glave, temveč je hitro odgovoril na tekmah s Tottenhamom (gol in podaja) in Atalanto (dva zadetka).

"Nadaljevali bomo, imamo dober pristop, pripravljeni smo, dobili smo pomembo točko," je za BeIn Sport po tekmi v Bergamu povedal Solskjaer. "Ronaldo je neverjeten. Če si za koga želiš, da bi žoga v zadnji minuti prišla do njega, potem je to on. Je najboljši pri doseganju zadetkov med aktivnimi nogometaši," je še dodal norveški strateg.