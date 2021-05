Na Otoku besni na Solskjaerja: 'Unitedu naj odvzamejo šest točk'

V primerjavi z nedeljskim dvobojem proti Aston Villi, ki ga je Manchester United na Villa Parku dobil z 1:3, se je trener trenutno drugouvrščenega moštva elitne Premier League Ole Gunnar Solskjaer odločil za kar 10 sprememb v začetni enajsterici, kar je precej zmotilo nekdanjega člana Manchester Cityja, West Ham Uniteda in angleške izbrane vrste Trevorja Sinclairja.

"Z vsem spoštovanjem do vseh teh nogometašev, ki so tokrat dobili priložnost za dokazovanje, moram oddati veliko kritiko na račun trenerja Uniteda Solskjaerja, ki je s to potezo izkazal nespoštovanje do lige in boja za prva štiri mesta, ki v naslednji sezoni neposredno vodijo v skupinski del Lige prvakov. Ne le, da je Manchester United s porazom na nek način "pomagal" Leicester Cityju, da se tri kroge pred koncem utrdi na tretjem mestu prvenstvene lestvice, temveč je na drugi strani v zelo neugoden položaj spravil Chelsea, Liverpool, West Ham United in Tottenham," je v pogovoru za talkSport uvodoma dejalSinclair in dodal: "Menim, da bi zaradi te poteze Oleja Gunnarja Solskjaerja vodstvo tekmovanja moralo Manchester Unitedu odvzeti šest točk. Kajti odvzem treh točk ne bi zadostoval, saj ne bi ničesar spremenil na lestvici. Pa, da vidimo potem, kako bi se počutili na Old Traffordu."