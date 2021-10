Solskjaer pod pritiskom: prihaja Atalanta z vročim Iličićem

Poraz Manchester Uniteda v osmem krogu Premier lige proti Leicesteru (4:2) je trenerja Oleja Gunnarja Solskjaerja pahnil v novo krizo. Tudi igralci so se znašli na udaru nezadovoljnih navijačev. United drevi na svojem stadionu Old Trafford pričakuje Atalanto Josipa Iličića. Solskjaer in Marcus Rashford v tekmi proti Italijanom vidita priložnost, da angleški velikan svojo sezono obrne v bolj pozitivno smer. Današnjo tekmo si boste lahko ogledali na Kanalu A in VOYO od 20.30.

Ob prihodu Cristiana Ronalda naj bi v Manchestru zapihal svež veter, ki bi angleškega velikana lahko popeljal do novih naslovov. Sloviti Portugalec za zdaj vsaj statistično ni razočaral. Na sedmih dosedanjih tekmah je dosegel pet zadetkov. Kljub individualni uspešnosti Portugalca se vse več navijačev in komentatorjev v Manchestru sprašuje ali je njegova prisotnost na igrišču zares pozitivna za rdeče vrage. Njegovo vprašljivo zavzetost v obrambi je do zdaj venomer zasenčila neverjetna produktivnost pred golom. "V Premier ligi moraš biti še posebno pozoren v obrambi. Ne govorim zgolj o vratarju in branilcih. Celotna ekipa mora sodelovati v obrambi. Proti Leicestru smo preprosto bili preveč odprti," je glavno šibkost v igri svojega moštva izpostavil Marcus Rashford. A trije porazi in zgolj ena zmaga njegovega moštva na zadnjih petih tekmah so njegovega trenerja in nekdanjega soigralca Oleja Gunnarja Solskjaerja pahnili v novo krizo. Norvežan namreč od prihoda na klop kluba, za katerega je zadnjo tekmo v vlogi igralca odigral leta 2007, med številnimi navijači v Manchestru ne uživa popolne podpore.

Ole Gunnar Solskjaer

'Skozi leta smo napredovali' Solskjaer je na novinarski konferenci pred srečanjem v Ligi prvakov svoje delo v Unitedu branil tako, da je izpostavil napredek svojega moštva od prihoda na trenersko mesto leta 2018. "Skozi leta smo napredovali. Na koncu moje prve sezone smo bili šesti (v Premier ligi). Potem tretji, nato drugi. Vidi se napredek, razvoj in izboljšanje. To sezono si še vedno želimo napredovati," je svoj obrambni nagovor začel Solskjaer. A kmalu je moral priznati, da je pritisk na njegovem delovnem mestu vedno prisoten: "Seveda je pritisk name prisoten. Tudi v preteklosti smo bili pod pritiskom in nismo mu podlegli. Zdaj pričakujem naš odgovor. Z vodilnimi v klubu se vedno pogovarjam odkrito in iskreno."

Tudi igralci se zavedajo pritiska Rashford je v porazu proti Leicestru dosegel zadetek, ki je njegovo moštvo povedel v vodstvo (1:2), a obramba Uniteda ni zdržala pritiska nasprotnikov in do konca srečanja je klonila kar trikrat. Angleški napadalec se zaveda, da njegov trener ni edini krivec za nedavne slabe izide. "V klubu, kot je Manchester United, se to zgodi vsakič, ko izgubiš tekmo," je o negativni pozornosti medijev in navijačev dejal 23-letnik. "Za nas igralce to pomeni, da se moramo vrniti k osnovam. Moramo pogledati sami sebe in ugotoviti, kako smo lahko boljši," je recept za uspeh opisal Rashford.

Marcus Rashford