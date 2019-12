Solskjaerja občutek ni varal: Greenwooda že kot 7-letnika opazil na treningu

Sledilo je nekaj slabših rezultatov in tudi hiter izpad iz najelitnejšega evropskega tekmovanja, Solskjaer pa je po težavah na začetku svoje prve polne ligaške sezone na klopi Uniteda navdušil navijače z zmagama nad Mourinhovim Tottenhamom ( 2:1 ) in nazadnje še nad mestnim tekmecem Manchester Cityjem ( 2:1 ). Greenwood je tudi v tej sezoni dobil lepo število priložnosti, zabil tudi štiri gole in zdaj zablestel še na četrtkovi tekmi zadnjega kroga skupinskega dela Lige Evropa proti AZ Alkmaarju (4:0), Solskjaer pa je v pogovoru z mediji razkril, da ima Angleža že več kot desetletje zapisanega v spominu kot velikega talenta.

Že takrat je Ole Gunnar Solskjaer čutil, da je pred Masonom Greenwoodom lepa kariera, usoda pa je Angleža in Norvežana združila sredi minule sezone, ko je Solskjaer prevzel člansko moštvo iz rok Joseja Mourinha . Greenwooda je najodmevneje poslal v igro na povratni tekmi osmine finala Lige prvakov proti Paris Saint-Germainu , ko je mlada ekipa "rdečih vragov" v Parizu slavila eno največjih zmag pod vodstvom Skandinavca in se prebila v nadaljnje tekmovanje (3:1).

'Prvič, ko sem ga videl, je izstopal'

"Spomnim se, ko sem ga prvič spoznal, saj je moj sin treniral na Cliffu (igrišče mladinskega pogona Manchester Uniteda v Broughtonu blizu Salforda, op. a.) kot osemletnik, Mason jih je imel sedem," je anekdoto razkril Solskjaer."Prvič, ko sem ga videl, je izstopal, z njim sem se nato fotografiral. Njegov oče je to omenil in res se spomnim fantiča, ker se spomnim, da sem se glede tega pogovarjal z Noahom. Zato smo takrat, ko je podpisal pogodbo, obudili lep spomin. Vedel sem, da bo velik igralec."

United sredi morda celo najboljšega niza forme v tej sezoni ta konec tedna gosti prebujajoči se Everton. Nazadnje so modri na aprilski medsebojni tekmi na Goodison Parku ponižali "vrage" s kar 4:0, a Solskjaer vztraja, da je njegova ekipa prebolela bolečo klofuto.

'United ni več tisti iz zaključka minule sezone

"Precej prepričljivo smo lani izgubili z Evertonom. Dovolj smo že govorili o tem, kaj se je zgodilo tisti dan in kako smo bili videti kot ekipa. Bolj ali manj je bila to popolna zmešnjava, toda kot sem letos dejal že morda prevečkrat ‒ nismo več ta skupina. To je drugačna skupina, skupina, ki je pripravljena na boj in je pripravljena na nogomet. Miselnost je kdaj čudno pojasniti. Razpoloženje v našem taboru pa je definitivno drugačno," je zadovoljen Solskjaer.

Nekdanji napadalec Uniteda je tudi zadovoljen, da je na klopi Evertona vsaj začasno priložnost dobil legendarni Duncan Ferguson, ki je z varovanci po odhodu Portugalca Marca Silvenazadnje proslavljal veliko zmago nad Chelseajem (3:1) na svoji prvi tekmi v novi vlogi. Ferguson je še en v nizu velikih imen otoškega nogometa, ki trenutno sedijo na klopi premierligašev ‒ poleg Franka Lampardapri Chelseaju je nedavno pri Arsenalu priložnost, vsaj začasno, dobil Fredrik Ljungberg.

"Vse se vrti okoli Duncana, pozna Everton. Frank pozna Chelsea. Fredrik je bil pri Arsenalu in Arsenal dobro pozna. Jaz dobro poznam ta klub. Ne vem, kako razmišljajo drugi klubi, a vem, da imamo tradicije, ki jih moramo spoštovati. Moramo se držati njih in vrednot kluba. Ostali bi morda lahko začeli razmišljati enako,"je še povedal Solskjaer.

