Solskjaerjev odgovor na Ibrahimovićevo ponudbo: Pozna mojo številko

Kot je kasneje pojasnil, je šlo zgolj za šalo. Dejal je, da je njegovo delo v Evropi namreč opravljeno, a da njegova prihodnost še zdaleč ni odločena. Šved je sicer branil barve rdečih vragov med letoma 2016 in 2018, v prvi sezoni v rdečem dresu pa osemindvajsetkrat zatresel mrežo nasprotnika. Njegovo zgodbo na Old Traffordu je prekinila poškodba kolena, kmalu po okrevanju pa je vzporednik kariero nadaljeval v Ameriki.

"Če bi bil star 28 let, ne pa 38, kolikor jih bo dopolnil naslednji mesec, bi bilo vse precej drugače," je zatrdil Norvežan in stopil Švedu naproti: "Kdo bi vedel? Pozna mojo številko. Morda res nikoli ni bival v moji hiši, a si jo je ogledoval. Govoriva lahko kar v materinščini. Če je resen, se z veseljem pogovorim z njim."

"Mislim, da se to ne bo zgodilo," je obenem poudaril Solskjaer in zaključil: "Bil je nepogrešljiv člen Uniteda, za seboj ima fantastično kariero in ne pričakujem, da me bo dejansko poklical."