Solskjaerju nova pogodba?!

V klubu so prepričani, da je ekipa na pravi poti, tudi če letos ne osvoji nobenega naslova. V angleški ligi, v kateri je bil United lani tretji, je sicer na drugem mestu, a so možnosti, da prehiti mestnega tekmeca City, minimalne, saj za njim ob tekmi manj zaostaja 14 točk. Ima pa več možnosti v evropski ligi, kjer je zaenkrat prišel do četrtfinala, potem ko je že po skupinskem delu izpadel iz lige prvakov.

Oseminštiridesetletni Ole Gunnar Solskjaer, nekdanji napadalec kluba in norveški reprezentant, je ekipo prevzel konec leta 2018, ko je zamenjal Joseja Mourinha, takrat je podpisal triletno pogodbo.