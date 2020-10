Solskjaerju se trese stolček: se Pochettino vrača na Otok?

"Če je Norvežan z odločnim pristopom v zaključku lanske sezone navdušil vse, ki stiskajo pesti za Manchester United, in moštvo z Old Trafforda neposredno popeljal v skupinski del elitne Lige prvakov, je po drugi strani z zelo slabim vstopom v novo tekmovalno obdobje razočaral taiste privržence, ki so pričakovali korak, če že ne dva naprej v primerjavi s predhodnimi sezonami. Unitedovi nogometaši vnovič ne delujejo na način, kot bi to pričakovali od skupine ljudi, ki brani barve tako eminentnega kluba," v en glas poročajo otoški mediji, ki se čudijo tako medlim predstavam Paula Pogbaja in druščine.

Po zadnjem sramotnem porazu s Tottenhamom (1:6) so se posledično začela pojavljati ugibanja o prihodnosti norveškega stratega na klopi neprepoznavnega Manchester Uniteda. "Če v zelo kratkem času ne bo prišlo do napredka v igri in posledično boljših rezultatov, bo uprava kluba potegnila logično potezo in poiskala novega trenerja. Med najresnejšimi kandidati se omenja ime nekdanjega trenerja londonskega Tottenhama Mauricia Pochettina, ki je bil nedolgo nazaj eden od kandidatov za klopi Juventusa in Barcelone," so še zapisali britanski mediji.