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Nogomet

Somalijski sodnik hvaležen Uefi: Za vselej ste mi izboljšali življenje

Salzburg, 13. 08. 2026 16.29 pred 10 urami 1 min branja 7

Avtor:
STA
Omar Artan in Aleksander Čeferin

Somalijski sodnik Omar Artan se je zahvalil Evropski nogometni zvezi Uefi, da je dobil priložnost soditi tekmo superpokala med Paris Saint-Germainom in Aston Villo, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Omar Artan
Omar Artan
FOTO: Profimedia

Omar Artan bi moral soditi na nedavnem svetovnem prvenstvu v ZDA, Mehiki in Kanadi, a so mu pred začetkom mundiala prepovedali vstop v Združene države. Oblasti so takrat sporočile, da je somalijski sodnik "povezan z osumljenimi člani terorističnih organizacij".

Uefa je nato Artanu omogočila, da lahko sodi tekmo superpokala med aktualnima zmagovalcema lige prvakov in evropske lige. Vabilo je 34-letni Somalijec, sicer izbran za najboljšega afriškega sodnika, tudi sprejel. "To je bilo moje svetovno prvenstvo. Hvala, Uefa. Za vselej ste mi izboljšali življenje," je Artan napisal na eno od žog, s katero so v Salzburgu igrali dvoboj med PSG in Aston Villo. Parižani so slavili z 2:1.

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KOMENTARJI7

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BoriSe
13. 08. 2026 19.17
Ko so mu ZDA zavrnile vstop v drzavo so mu v bistvu naredile veliko uslugo! Če bi ta Somalijev sodil na svetovnem prvenstvu bi bil samo eden od mnogih sodnikov! Tako je pa postal svetovno slaven in celo sodil je tekmo Evropskega Superpokala!
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+1
2 1
pstwojnc
13. 08. 2026 18.34
Država, ki igralcem, trenerjem, spremljevalcem, sodnikom itd onemogoča vstop, sploh ne bi smela imeti možnosti organizirati mednarodnih tekmovanj, kaj šele svetovnih prvenstev ali pa OI.
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+5
7 2
blackwizard
13. 08. 2026 18.18
Uefa je levičarska, saj jo vodi skrajni levičar
Odgovori
-11
3 14
SpamEx
13. 08. 2026 18.45
hvala bogu
Odgovori
+5
6 1
BrezPitt
13. 08. 2026 18.51
Kakšna zmeda je v desnuharskih glavah. A ni za desnuharje skrajni levičar lenuhar, brezdelnež, na sociali ali so za vas vsi tisti, ki se ne strinjajo z ljubljenim večnim vodjem jajotom.
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+5
7 2
BrezPitt
13. 08. 2026 17.49
Je Domobranko že sklical izredno sejo, ker je Artan prestopil shengensko območje in s tem ogrozil Eu.
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+4
8 4
Slovenska pomlad
13. 08. 2026 16.55
SDS pa podpira Infantina in Trumpa.
Odgovori
+3
14 11
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