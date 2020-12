Sommer pred odločilnim obračunom z Realom: Upam, da ne bo kakšne enajstmetrovke

Vratar in kapetan Borussije iz Mönchengladbacha Yann Sommer, ki je ljubitelje nogometa širom Evrope sredi prejšnjega meseca navdušil z ubranjenima enajstmetrovkama Sergiu Ramosu v zadnjem krogu skupinskega dela Lige narodov na obračunu med Švico in Španijo, se bo tudi na klubski ravni pomeril proti kapetanu madridskega Reala, ki se vrača na zelenice po večtedenski odsotnosti zaradi poškodbe. Prenos jutrišnje tekme v skupini B Lige prvakov na Kanalu A in Voyo od 20.40 naprej.

Obračun zadnjega, 6. kroga v skupini B Lige prvakov med madridskim Realom in Borussio iz Mönchengladbacha bo zagotovo eden od vrhuncev skupinskega dela. Ne le zaradi položaja vseh štirih moštev v omenjeni skupini - prvouvrščena Borussia M. ima le točko prednosti pred Šahtarjem iz Donjecka na drugem in Realom na tretjem mestu, medtem ko zadnjeuvrščeni milanski Inter zaostaja še za dodatni dve točki - temveč zaradi dejstva, da bo to bržkone dvoboj, ki bo enemu od moštev prinesel napredovanje, drugega pa pahnil bodisi v predčasen konec evropske poti bodisi v nadaljevanje evropske sezone skozi izločilne boje v Ligi Evropa. Madridčani so si za nastali položaj krivi sami, saj so po prepričljivi zmagi v Milanu (2:0) že teden dni pozneje vse skupaj močno poslabšali s porazom v Donjecku, Borussia M. pa si je z domačim porazom proti Interju (2:3) prav tako otežila položaj pred odločilnim gostovanjem v španski prestolnici. Tega se zaveda tudi švicarski vratar in obenem kapetan nemškega predstavnika Yann Sommer, ki je ljubitelje nogometa širom Evrope navdušil pred slabim mesecem dni na obračunu reprezentanc Švice in Španije v okviru Uefine Lige narodov, ko je v Baslu ubranil kar dve enajstmetrovki do tedaj nezgrešljivem kapetanu madridskega Reala Sergiu Ramosu.

icon-expand Vratar Borussije Mönchengladbach Yann Sommer verjame, da lahko s soigralci pripravi prvovrstno senzacijo in izloči madridski Real iz nadaljnjega tekmovanja v Ligi prvakov. FOTO: AP

'Lep občutek je, ko Ramosu na eni tekmi ubraniš kar dve enajstmetrovki.'

"Pri enajstmetrovkah je vedno prisoten dejavnik sreče. Tako za izvajalca kot za vratarja. Tokrat sem je bil deležen jaz, a drži dejstvo, da že vrsto let natančno preučujem izvajalce najstrožjih kazni. Tako na klubski kot reprezentančni ravni," priznava 32-letni čuvaj mreže Borussije M., ki se že veseli novega snidenja s kapetanom Reala in španske izbrane vrste. "Brez lažne skromnosti lahko priznam, da sem ponosen nase zaradi omenjenega dosežka, a od tega je minilo že precej dni. Jutri (v sredo, 9. decembra, z neposrednim prenosom na Kanalu A in Voyo, 20.40) nas čaka povsem druga zgodba. Še kako dobro se zavedamo, da je Real tako izkušeno moštvo, ki bo storilo čisto vse, da se z zmago proti nam uvrsti v izločilne boje. Toda tudi mi imamo svoje adute oziroma računico. Do položaja, da se lahko enakovredno kosamo za preboj v naslednjo fazo tekmovanja v družbi tako eminentnih rivalov, smo prišli z dopadljivim in napadalnim nogometom. Imamo svojo pot, ki se je do zdaj izkazala za uspešno. Bo pa v sredo zelo težko, kajti če želimo premagati Real, potrebujemo sanjsko tekmo," se zahtevnosti jutrišnjega obračuna na stadionu legendarnega Alfreda Di Stefana zaveda odlični vratar, ki si tokrat ne želi vnovičnega dvoboja iz oči v oči z rekonvalescentom Ramosom.

icon-expand Statistika Real Madrida in Borussie Mönchengladbach pred sredinim spopadom FOTO: Sofascore.com