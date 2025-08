Son se je poslovil v solzah, sledi selitev v Los Angeles

Heung-min Son je v domači Južni Koreji odigral zadnji obračun v dresu Tottenhama, katerega barve je branil od leta 2015. 33-letni krilni napadalec je na prijateljski tekmi proti Newcastlu igral do 65. minute in igrišče zapustil ob stoječih ovacijah. Kariero naj bi nadaljeval v Združenih državah Amerike, kjer bo okrepil Los Angeles FC.

Heung-min Son na zadnji tekmi v dresu Tottenhama. FOTO: AP icon-expand

Heung-min Son je na sobotni novinarski konferenci šokiral nogometno javnost in povedal, da se po desetletju, v katerem je za Tottenham na 455 tekmah dosegel 173 zadetkov in dodal 101 asistenco, poslavlja od londonskega velikana: "Tottenhamu sem dal vse, kar sem lahko, zdaj pa je čas za nov izziv. To je najtežja odločitev, ki sem jo v življenju sprejel. Rad bi se zahvalil vsem navijačem, ki so mi ves čas izkazovali naklonjenost, in klubu, ki ga resnično ljubim."

Od soigralcev in navijačev se je poslovil v Južni Koreji na pripravljalni tekmi med Tottenhamom in Newcastlom. Kapetan severnolondonskega kluba, ki je maja v zrak dvignil trofejo Lige Evropa, je igrišče zapustil v 65. minuti, igralci obeh moštev so mu pripravili špalir, navijači trenutek pospremili s stoječimi ovacijami, Son pa se je poslovil s solznimi očmi. Tekma se je sicer končala z rezultatom 1:1. Za Tottenham je po dobrih treh minutah igre zadel Brennan Johnson, končni izid pa je v 38. minuti postavil Harvey Barnes. V 75. minuti je v igro vstopil James Maddison, ki je bil dolgo odsoten zaradi poškodbe kolena, in zaradi nove hude poškodbe v 87. minuti zelenico zapustil na nosilih.

Maddison in Son sta od leta 2023, ko se je angleški vezist pridružil Tottenhamu, stkala veliko prijateljstvo, kar potrjuje tudi sobotni intervju Maddisona: "Pred nekaj dnevi mi je povedal, da bo zapustil klub. Son je Tottenham in Tottenham je Son. Ne predstavljam si Tottenhama brez Sona. Je izjemen človek, težko je ubesediti, kaj čutim do njega. Ni dovolj dobrih besed, da bi ga lahko do potankosti opisal. Zelo ga bom pogrešal, a kljub odhodu bo moj prijatelj do konca življenja."

Heung-min Son in James Maddison FOTO: AP icon-expand