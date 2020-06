Heung-Min Son ostaja zvest Tottenhamu, kljub temu, da je v novem izzivu, ki se ga je lotil v času karantene, služenju vojaškega roka, zelo užival. Južnokorejec bo julija dopolnil 28 let, po zakonu njegove države pa je to skrajni rok za izpolnitev vojaške obveznosti. In tako je nogometni dres zamenjal za vojaško uniformo.

​​​​​​​