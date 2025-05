Sørloth s štirimi zadetki potopil Real Sociedad

Nogometaši Atletico Madrida so že v prvem polčasu razrešili dvome glede zmagovalca tekme z Real Sociedadom. Po štirih zadetkih Alexandra Sørlotha so že po pol ure igre vodili s 4:0 in nato le še mirno pripeljali tekmo do konca. Kljub visoki zmagi se v boj za naslov španskega prvaka ne morejo več vmešati, saj ob tekmi več za vodilno Barcelono zaostajajo za devet točk.

OGLAS

Atletico Madrid je po štirih zadetkih Alexandra Sørlotha ugnal Real Sociedad. FOTO: AP icon-expand

Srečanje med Atletico Madridom in Real Sociedadom je bilo povsem v znamenju Alexandra Sørlotha. Prvič je mrežo zatresel že v sedmi minuti, ko je v protinapad krenil Pablo Barrios in žogo poslal pred gol Norvežanu, ta pa je meril v polno. Čez manj kot tri minute je bil Sørloth znova natančen. V napad poslal ga je Samuel Lino, Norvežan pa je žogo pripeljal do roba kazenskega prostora in od tam neubranljivo streljal proti golu gostov.

Alexander Sørloth FOTO: AP icon-expand

Le dobre pol minut kasneje je 29-letni napadalec dosegel hat-trick. Po slabem obrambnem posredovanju gostov se je žoga odbila do igralca tekme, ta pa ni potreboval veliko, da jo je spravil za hrbet vratarja Alexa Remira. To je bil najhitrejši hat-trick v zgodovini španske La Lige. Zanj je Sørloth potreboval zgolj 10 minut in 46 sekund, med prvim in tretjim golom pa so minile manj kot štiri minute.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

29-letnik pa se še ni ustavil in svoji nekdanji ekipi v 30. minuti zadal še en udarec. S podajo se je izkazal Javi Galan, Norvežan pa je v četrtem poizkusu še četrtič zatresel mrežo Real Sociedada.

Alexander Sørloth FOTO: AP icon-expand

V drugem polčasu se je tekma povsem umirila. Gostje so se zavedali, da možnosti za preobrat nimajo, Madridčani pa so, zadovoljni s prikazano predstavo in visokim vodstvom, tekmo le še mirno pripeljali do konca.

Statistika tekme med Atletico Madridom in Real Sociedadom FOTO: Sofascore.com icon-expand

Z novo ničlo pa v boju za nagrado Zamora, ki jo v španski ligi prejme vratar z najmanj prejetimi zadetki na tekmo, še vedno odlično kaže slovenskemu reprezentančnemu vratarju Janu Oblaku. Škofjeločan ima lepo prednost pred vratarjem Real Madrida Thibautom Courtoisom in je na dobri poti, da častitljivo lovoriko osvoji še šestič v karieri. Postal bi prvi vratar v španskem prvenstvu, ki bi mu to uspelo.

Kljub visoki zmagi se v boj za naslov španskega prvaka ne morejo več vmešati, saj ob tekmi več za vodilno Barcelono zaostajajo za devet točk, za Real Madridom pa pet. Vodilni moštvi prvenstva jutri čaka medsebojni obračun, na Montjuicu se bosta pomerili v el clasicu, ki bi že lahko odločal o naslovu španskega prvaka. V 35. krogu so sicer do zmage prišli še Rayo Vallecano, Valencia, Celta, Villarreal in Mallorca.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

* Izidi 35. kroga La Lige: