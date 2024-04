Sorloth zamudil rojstvo hčerke in zabil za zmago, Atletico izgubil

Vodstvo rumene podmornice je Alexandru Sorlothu sporočilo, da lahko izpusti tekmo proti Almerii in ostane v Villarrealu, kjer naj bi njegova žena rodila njunega prvega otroka. Norveški napadalec se je skupaj s partnerko odločil, da bosta odpotovala v Almerio, kjer je Sorloth odigral celo tekmo proti zadnjeuvrščeni ekipi španskega prvenstva. Med tekmo je do napadalca prišla informacija, da je na svet prijokala Emma Sorloth, napadalec pa je v 92. minuti zabil zadetek za 1:2 in ga pričakovano posvetil svoji prvorojenki.