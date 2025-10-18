Sosedski obračun brez zmagovalca

Nogometaši Domžal in Kalcerja Radomelj so se v 12. krogu slovenske prve lige razšli z neodločenim izidom 1:1 (0:1).

Domžalčani so nekoliko oslabljeni pričakali sosede iz Radomelj, pogrešali so kaznovana Fallouja Fayeja, Abrahama Nwankwoja ter poškodovanega Benjamina Matičiča. Obenem proti svojim tekmecem iz soseščine niso imeli dobre popotnice. Radomljani so namreč dobili pet zaporednih tekem z Domžalčani. Toda obe ekipi sta tokrat dosegli po zadetek, kar pomeni, da so Radomljani še četrto tekmo zapovrstjo brez ligaške zmage in ostajajo na sedmem mestu, Domžale pa so po že devetem porazu zadnje.

Čeprav so uvodne minute minile v konkretnejši igri Radomljanov, pa je prvi resnejši strel na tekmi v 12. minuti sprožil domači branilec Nino Milić, Samo Pridgar ni imel težkega dela. So pa Radomljani zasluženo povedli v 17. minuti, ko je Nino Kukovec stekel v prazen prostor po podaji Luke Kušića in na koncu matiral še Konstantinosa Cogkasa. Slednji je tokrat dobil priložnost med vratnicama namesto poškodovanega Benjamina Matičiča.

Se je pa Grk izkazal v 20. minuti, ko je po prostem strelu z desne strani na drugi vratnici do strela prišel Ognjen Gnjatić. Radomljani so imeli nato vse bolj ali manj pod nadzorom, Domžalčani niso bili nevarni, je pa zato v 39. minuti Amadej Marinič na drugi strani sprožil od daleč, Cogkas pa je bil na mestu. V 41. so vendarle tudi domači prišli do strela, vendar Luka Mlakar z glavo ni bil dovolj natančen. Domači strateg Tonči Žlogar je na začetku drugega polčasa opravil trojno menjavo, njegovi varovanci pa so imeli kmalu na voljo prosti strel s slabih 20 metrov, vendar je Haris Vučkić meril previsoko. Toda Radomljani so tudi sami hitro pokazali več napadalne želje, med drugimi je 17-letni Kušić zgrešil z volejem v 58. minuti.

V 59. minuti pa je glavni sodnik pokazal na belo piko, potem ko je Ivan Ćalušić v kazenskem prostoru odrinil Reneja Rantušo Lamprehta. Vučkić je v 61. minuti izvedel najstrožjo kazen in zanesljivo zadel za izenačenje na 1:1. To je bil njegov peti gol sezone. Domžale so bile v tem delu tekme boljši, odločnejši tekmec, toda v 76. minuti bi lahko Stanislav Krapuhin poskrbel za novo vodstvo mlinarjev, a je slabo zadel žogo. Zatem so spet pobudo prevzeli gosti, ki so konkretneje iskali zmagoviti zadetek. Tega bi lahko v 85. minuti dosegel Kukovec, a je iz bližine z leve strani zgrešil cilj. Novo razburjenje so gledalci videli v 88. minuti, ko so sodniki po domnevnem igranju z roko Eneja Klampferja gledali posnetek za morebitno novo najstrožjo kazen v korist Domžal, a do nje ni prišlo. Dejan Vokić je nato že v sodniškem dodatku z dobrih desetih metrov sprožil nov nevaren strel, a zadel prečko domžalskih vrat, na drugi strani pa so tudi še domači ogrozili Pridgarja, toda iztržili le kot.

