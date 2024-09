Šoštarič Karič odhaja v Rusijo

OGLAS

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Tekma proti Primorju pred reprezentančnim premorom, bo tako zapisana kot zadnja, 84. v vijoličnem dresu za Svena Šoštariča Kariča. "Opravili smo več pogovorov v preteklih mesecih z namenom, da bi nadaljevali skupno zgodbo, toda Svenova želja je bila narediti korak naprej in poiskati nov izziv. Glede na njegove dobre igre je bilo zanimanje precejšnje in v daljšem obdobju zadrževati nezadovoljnega igralca bi bilo nesmiselno. Sven je bil ves čas zgled, po igri in profesionalnem pristopu. Vse obveznosti je opravil maksimalno. V Mariboru takšen odnos spoštujemo, zato smo mu želeli priti naproti pri tej želji in omogočiti prestop. Ob ponudbi, ki jo je prejel, ni bil naš namen, da bi ga ovirali oz. onemogočali pri odhodu in selitvi v zahtevno, kakovostno ligo. Sven nas, žal, zapušča, a smo bili pripravljeni tudi na ta scenarij in se nam je že pridružil Luka Krajnc. Ob sklenitvi dogovora želimo Svenu veliko sreče pri novem izzivu in izrekamo veliko zahvalo za storjeno med skupnim obdobjem. Nikoli ne reci nikoli, morda se na naših nogometnih poteh še kdaj srečamo," je o izpeljanem prestopu za uradno spletno stran kluba dejal športni direktor Marko Šuler.

Marko Šuler FOTO: POP TV icon-expand

"Odkar sem pred dvema letoma prišel nazaj, sem bil odlično sprejet v čudovito okolje. V domače okolje, ki ga imam najraje. Čakal sem na tisti poseben trenutek, žal se ni izšlo v namenu, da bi vmes postali prvaki, ampak ostali bodo prečudoviti spomini na skupno obdobje. Ob tej priložnosti bi se rad zahvalil vsem v klubu, trenerjem, s katerimi sem sodeloval, soigralcem, s katerimi sem delil slačilnico. Od prvega dne po vrnitvi pa vse do zadnjega dne sem se prijetno počutil. Posebna zahvala pa gre navijačem, ki so nas ves čas, tudi v moji prvi sezoni, med težkim obdobjem za klub, spodbujali na vsakem koraku. Vem, da jim ni bilo lahko gledati takšnega Maribora. Ampak zato je Maribor takšen, kot je. Zaradi navijačev, ki so s klubom v dobrem in slabem. Verjamem, da lahko s to podporo moštvo v prihodnje dosega velike uspehe," je za klubsko spletno stran povedal 26-letni nogometaš.

Sven Šoštarič Karič in Redwan Bourles FOTO: Damjan Žibert icon-expand