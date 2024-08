Soudani v zadnjih trenutkih popeljal Maribor do zmage z Vojvodino

Izbranci Anteja Šimundže so pred domačimi gledalci zapravili priložnost, da bi se še z boljšo popotnico odpravili na povratni obračun. Pri vodstvu z 1:0 so imeli zadnjih 20 minut še igralca več, a so si privoščili napako, tako da so Vojvodini omogočili izenačenje. Hilal Soudani pa je v izdihljajih tekme vendarle poskrbel za rahlo prednost Maribora. Štajerci bodo v primeru uspeha v zadnjem kvalifikacijskem krogu igrali proti zmagovalcu dvoboja med finskim Ilvesom in švedskim Djurgardnom, prvi obračun se je končal z 1:1.