Southampton na vrhu prvič po letu 1988: 'Verjeti moramo v velike stvari'

Southampton ima na zadnjih šestih tekmah v Premier League pet zmag in remi na kontu, za njim je mini serija treh zaporednih zmag. In to ob dejstvu, da jim ne pomaga prvi igralec ekipe, poškodovani Danny Ings.

Domači so imeli pobudo skozi celotno srečanje, pripravili so si nekaj lepih priložnosti, a je goste večkrat rešil vratar Karl Darlow. Z drugim zadetkom so zmago potrdili v 82. minuti, ko je po ukradeni žogi zadel Stuart Armstrong. "Prepričan sem, da bodo naši navijači arhivirali aktualno lestvico," se je po zmagi proti srakam šalil Avstrijec na klopi Southamptona Ralph Hassenhüttl, nato pa je bil precej resnejši pri oceni stanja. "Lepo je biti prvi, toda to nas ne sme uspavati. Ne sme ubiti naše želje, da se še naprej dokazujemo in iščemo nove zmage. Enostavno moramo biti še naprej lačni uspehov," je nadaljeval Avstrijec. "Vse je mogoče, ko gre za našo ekipo. Zelo sem ponosen na fante in ekipo, saj smo jo ustvarili postopoma in ob tem nismo zapravili veliko denarja. Kar malce zastrašujoče je, kako dobro trenutno delujemo," je zaključil Hassenhüttl.