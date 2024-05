Southgate med 33 kandidatov ni uvrstil Jamesa, Chilwella in Hendersona

Nogometaši, ki jih je na seznam uvrstil angleški selektor:

Vratarji: Dean Henderson (Crystal Palace), Jordan Pickford (Everton), Aaron Ramsdale (Arsenal), James Trafford (Burnley).

Branilci: Jarrad Branthwaite (Everton), Lewis Dunk (Brighton), Joe Gomez (Liverpool), Marc Guehi (Crystal Palace), Ezri Konsa (Aston Villa), Harry Maguire (Man Utd), Jarell Quansah (Liverpool), Luke Shaw (Manchester United), John Stones (Manchester City), Kieran Trippier (Newcastle), Kyle Walker (Manchester City).

Vezisti: Trent Alexander-Arnold (Liverpool), Conor Gallagher (Chelsea), Curtis Jones (Liverpool), Kobbie Mainoo (Man Utd), Declan Rice (Arsenal), Adam Wharton (Crystal Palace).

Napadalci: Jude Bellingham (Real Madrid), Jarrod Bowen (West Ham), Eberechi Eze (Crystal Palace), Phil Foden (Manchester City), Jack Grealish (Manchester City), Anthony Gordon (Newcastle), Harry Kane (Bayern München ), James Maddison (Tottenham), Cole Palmer (Chelsea), Bukayo Saka (Arsenal), Ivan Toney (Brentford), Ollie Watkins (Aston Villa).

Southgate tako na seznam ni uvrstil igralcev, kot so Reece James, Ben Chilwell, Marcus Rashford, Raheem Sterling in Jordan Henderson, ki so bili v zadnjih sezonah pomemben del angleške izbrane vrste. Prav tako znova ni ponudil priložnosti Fikayu Tomoriju in Rubenu Loftusu-Cheeku, ki imata za seboj dobro sezono pri italijanskih podprvakih iz Milana.

"Preprosto mislim, da so imeli igralci na tem položaju boljšo sezono," je odsotnost Rashforda komentiral Southgate.